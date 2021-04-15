В Кимовском районе рекультивируют 50-летнюю незаконную свалку

Фото: storage.myseldon.com

На это выделено более 130 млн рублей. Работы планируют завершить до конца года.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов провел выездное совещание по рекультивации свалки в Кимовском районе – за 50 лет на участке площадью 11 гектаров, скопилось более 371 тысяч кубометров мусора.

Средства на рекультивацию этой свалки выделены в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», общий объем финансирования – порядка 131 млн рублей. Работы планируется завершить в этом году.

Уже заключен муниципальный контракт с организацией, которая имеет успешный опыт реализации рекультивации свалок в Тульской области, ведутся подготовительные работы.

– По поручению губернатора Алексея Дюмина за последние несколько лет рекультивированы 10 крупных свалок площадью порядка 39 гектаров. В этом году планируется разработать документацию на работы по оставшимся свалкам в регионе, – отметил Юрий Панфилов.