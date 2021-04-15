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В двух тульских больницах не соблюдались санитарные нормы
Фото: Яндекс.Карты

В двух тульских больницах не соблюдались санитарные нормы

Сотрудники Роспотребнадзора подвели итоги проверок медучреждений за первый квартал текущего года.

Плановые проверочные мероприятия прошли в Городской больнице № 10 г. Тулы и в амбулатории поселка Рассвет.

В результате возбуждено 16 административных дел по различным статьям КоАП, предусматривающим наказание за ненадлежащую организацию питания, нарушение требований эксплуатации зданий и сооружений, курение в неположенном месте и другие нарушения.

Руководителям медучреждений выданы предписания об их устранении.

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вчера, в 21:06 −3
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Тулапоселок Рассвет

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