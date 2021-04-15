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Житель Новомосковска получил удар ножом, но сумел дать отпор убийце
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Житель Новомосковска получил удар ножом, но сумел дать отпор убийце

Преступление произошло во вторник, 13 апреля, во время совместного застолья.

В Новомосковске следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего мужчины. Он подозревается в покушении на убийство.

По данным следствия, 13 апреля, в одной из квартир на ул. Школьной злоумышленник и жертва распивали спиртное. Вспыхнула ссора, подозреваемый схватил нож и ударил приятеля в шею. Потерпевший оказал сопротивление – это спасло ему жизнь.

Следователь осмотрел место происшествия, изъял вещественные доказательства, назначил экспертизы и допросил потерпевшего, который находится в больнице. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

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