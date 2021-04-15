новости
новости
Регистрация
10-летней Соне Гридиной нужна помощь туляков!

10-летней Соне Гридиной нужна помощь туляков!

У девочки врожденный порок сердца.

О Соне Гридиной Myslo пишет уже несколько лет. Девочка родилась 27 мая 2010 года, у нее синдром Ди Джорджи — редкое врожденное заболевание, которое стало причиной сложного порока сердца и ослабленного иммунитета. Она перенесла несколько операций на сердце.

– Чтобы закрепить положительную динамику, семья по совету медиков переехала ближе к морю. Но пока организм Софии растет, сердцу нужны новые операции по замене клапанов. Очередную — по установке протеза в аорту — откладывать больше нельзя, — пишет «Пятый канал».

Стоимость лечения — 4 401 000 рублей. У семьи таких денег нет. Нужна помощь неравнодушных жителей.

– «Пятый канал» вместе с фондом «Детские сердца» начинает сбор средств на лечение Софии. Просто отправьте SMS на короткий номер 7195 с суммой, которую вы готовы пожертвовать.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
сегодня, в 17:30 +8
Другие статьи по темам
Люди
Соня Гридина
Место
Тула
Прочее
лечениепомощь ребенку

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясной Поляне пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным
В Ясной Поляне пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным
Опрос Myslo: А вы готовы хранить паспорт и другие документы в смартфоне?
Опрос Myslo: А вы готовы хранить паспорт и другие документы в смартфоне?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.