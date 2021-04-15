10-летней Соне Гридиной нужна помощь туляков!

О Соне Гридиной Myslo пишет уже несколько лет. Девочка родилась 27 мая 2010 года, у нее синдром Ди Джорджи — редкое врожденное заболевание, которое стало причиной сложного порока сердца и ослабленного иммунитета. Она перенесла несколько операций на сердце.

– Чтобы закрепить положительную динамику, семья по совету медиков переехала ближе к морю. Но пока организм Софии растет, сердцу нужны новые операции по замене клапанов. Очередную — по установке протеза в аорту — откладывать больше нельзя, — пишет «Пятый канал».

Стоимость лечения — 4 401 000 рублей. У семьи таких денег нет. Нужна помощь неравнодушных жителей.

– «Пятый канал» вместе с фондом «Детские сердца» начинает сбор средств на лечение Софии. Просто отправьте SMS на короткий номер 7195 с суммой, которую вы готовы пожертвовать.