Сонечке Гридиной нужны деньги на обследование

– Здравствуйте, наши дорогие благотворители! – пишут Гридины. – Благодарим вас за помощь нашей дочери Софии! Спасибо вам за участие и поддержку – это очень ценно! Софии в очередной раз необходима ваша помощь – в сентябре ей предстоит плановое обследование в кардиоцентре – дата обследования 15 сентября.

По его результатам будет принято решение о дальнейшем ходе лечения и дате следующей операции – надеемся, это будет только зондирование

с вмешательством,

точнее скажут врачи.

За этот год София очень изменилась, повзрослела – она теперь старшая сестра для своего братика. В школу София пойдет в следующем году – уже готовится – читает хорошо, пишет и считает. Очень нравится ей английский язык – быстро все схватывает, ну и конечно, песни петь – это самое любимое занятие!

Мы очень хотим, чтобы София и дальше росла и радовалась жизни. Просим вас не оставлять ее без помощи и сейчас – без вас нам не справиться! Верим и надеемся на вашу поддержку. На данный момент необходимо собрать порядка 150 000 рублей.

Все, кто хочет помочь Софии, могут связаться с ее папой Алексеем по телефонам: +7 960 601 8304 или +7 978 866 45 39.

Реквизиты: ВТБ24 5543930010326024.

Сбербанк5469 66001012 6393

Счета на имя Гридина Алексея Александровича.