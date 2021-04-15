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В Ясной Поляне пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным

В Ясной Поляне пройдет встреча с кинокритиком Антоном Долиным

В местном ДК откроется новый кинотеатр. Он будет работать при поддержке Фонда кино.

17 апреля в яснополянском Доме культуры (д. Ясная Поляна, 142-а) начнет работу кинотеатр «Время кино». В 12.00 будет показан австралийский полнометражный комедийный мультфильм «100% Волк».

Вечером состоится торжественное открытие кинотеатра. Перед гостями выступит музыкант, участник девятого сезона шоу «Голос» Богдан Кияшко с авторской программой.

Затем начнется кинопоказ и обсуждение фильма «Патерсон» американского режиссера Джима Джармуша.

Фильм представит кинокритик, главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин.

Стоимость входа — 500 рублей. Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в субботу с 11.00. Оплата наличными. Контактный телефон +7 (48751)76−0-00.

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17 апреля

12.00 — 100% Волк (6+)

Австралийский полнометражный комедийный мультфильм. Наследник семьи оборотней Фредди Люпин отчаянно желает стать как предки. Но на 13-й день рождения его ждёт шок, ведь он оборачивается не волком, а… пуделем.

Стоимость билета: 100 рублей.

Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в субботу с 11.00. Оплата наличными. Контактный телефон: +7 (48751)76−0-00.

18.30 — сбор гостей, выступление музыканта Богдана Кияшко

19.15 — показ фильма «Патерсон» (18+) и обсуждение с кинокритиком Антоном Долиным

Американский драматический фильм, снятый Джимом Джармушем по собственному сценарию. Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Патерсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое событие меняет его планы.

18 апреля

11.00 — «От винта 2» (12+)

Российский полнометражный анимационный фильм. Самолет «Витязь» вместе с друзьями ушел в отставку, и теперь они проводят время в санатории для списанных самолетов, а на их место на аэродром пришли новые самолеты. Однажды приходит сообщение, что на Землю напали пришельцы, которые вывели из строя все новые самолеты, напичканные электроникой. Пришлось ветеранам-самолетам вспомнить молодость и выйти на бой с захватчиками.

Стоимость билета: 100 рублей.

Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в субботу с 11:00. Оплата наличными. Контактный телефон: +7 (48751)76−0-00.

19.00 — «Минари» (12+)

Американский драматический фильм режиссера Ли Айзека Чуна по его же сценарию. Полуавтобиографический взгляд на собственное воспитание Чуна, сюжет рассказывает о семье иммигрантов из Южной Кореи, которые пытаются жить в сельской Америке в 1980-х годах. Фильм номинирован на Оскар-2021 в шести категориях.

Стоимость билета: 200 рублей.

Билеты можно приобрести в Доме культуры «Ясная Поляна» в субботу с 11.00. Оплата наличными. Контактный телефон: +7 (48751)76−0-00.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:09 0
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