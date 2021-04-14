новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: в Туле замечен бог парковки

«Накажи автохама»: в Туле замечен бог парковки

Припарковаться на перекрестке? Легко!

Пересечение улиц Каминского и Тургеневской в Туле. 14 апреля 2021 года, 13.38. На перекрестке стоит «Лада Ларгус» Т 150 ТА 71.

«Добрый день! „Ларгус“ припарковался, не обращая внимания даже на то, что это перекресток!» — пишет наш читатель, пожелавший остаться неизвестным.

Галерея
В Туле замечен бог парковки , Фото: 1
В Туле замечен бог парковки , Фото: 2
В Туле замечен бог парковки , Фото: 3
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: тульский «рецидивист» на Range Rover снова в деле!
Дежурная часть
«Накажи автохама»: тульский «рецидивист» на Range Rover снова в деле!
сегодня, в 15:30, 54 2012 7
«Накажи автохама»: черный Mercedes и красный светофор
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: черный Mercedes и красный светофор
вчера, в 21:14, 52 3098 0
«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!
Дежурная часть
«Накажи автохама»: занять два места для инвалидов? Легко!
вчера, в 12:11, 55 1641 5
«Накажи автохама»: спешка, «Газель» и двойное нарушение
Жизнь Тулы и области
«Накажи автохама»: спешка, «Газель» и двойное нарушение
вчера, в 07:45, 24 1590 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 19:07 +1
Другие статьи по темам
Прочее
автохамнакажи автохамаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина
Тульские чиновники, депутаты и общественники прокомментировали Послание Алексея Дюмина
Возле поселка Болоховский горят поля
Возле поселка Болоховский горят поля
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.