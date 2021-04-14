«Накажи автохама»: в Туле замечен бог парковки

Пересечение улиц Каминского и Тургеневской в Туле. 14 апреля 2021 года, 13.38. На перекрестке стоит «Лада Ларгус» Т 150 ТА 71.

«Добрый день! „Ларгус“ припарковался, не обращая внимания даже на то, что это перекресток!» — пишет наш читатель, пожелавший остаться неизвестным.

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