В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнут караси
Тульская природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.
О массовой гибели рыбы в соцсетях сообщили жители поселка Октябрьский мкрн Скуратово. Они обратили внимание, что водоем изменил цвет, а на поверхности плавают сотни дохлых рыб.
— Причина нам не известна, помогите, пожалуйста, разобраться! — просят жители. — Такого никогда раньше никогда не случалось.
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Проблему взяла на контроль природоохранная прокуратура Тульской области и начала проверку. Были отобраны пробы воды, чтобы определить источник загрязнения.
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