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В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнут караси

В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнут караси

Тульская природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.

О массовой гибели рыбы в соцсетях сообщили жители поселка Октябрьский мкрн Скуратово. Они обратили внимание, что водоем изменил цвет, а на поверхности плавают сотни дохлых рыб.

— Причина нам не известна, помогите, пожалуйста, разобраться! — просят жители. — Такого никогда раньше никогда не случалось.

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В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 1
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 2
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 3
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 4
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 5
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 6
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 7
В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнет рыба, Фото: 8
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Проблему взяла на контроль природоохранная прокуратура Тульской области и начала проверку. Были отобраны пробы воды, чтобы определить источник загрязнения.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:38 0
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