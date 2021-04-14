В пруду поселка Октябрьский в Туле из-за загрязнения гибнут караси

Тульская природоохранная прокуратура начала проверку по данному факту.

О массовой гибели рыбы в соцсетях сообщили жители поселка Октябрьский мкрн Скуратово. Они обратили внимание, что водоем изменил цвет, а на поверхности плавают сотни дохлых рыб.

— Причина нам не известна, помогите, пожалуйста, разобраться! — просят жители. — Такого никогда раньше никогда не случалось.

Проблему взяла на контроль природоохранная прокуратура Тульской области и начала проверку. Были отобраны пробы воды, чтобы определить источник загрязнения.