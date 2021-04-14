новости
новости
Регистрация
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Кольцевая, которую никогда не ремонтировали

Самые «убитые» дороги Тулы: улица Кольцевая, которую никогда не ремонтировали

Публикуем фотографию от нашего читателя.

«Улица Кольцевая в тульском поселке Михалково никогда не ремонтировалась, были только одни обещания. Дорога вся разбитая», – написал нам наш читатель Николай.

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:13 +2
Другие статьи по темам
Прочее
Тулаубитые дорогиямы на дорогах

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ДТП с каршерингом в Туле: за рулем был 16-летний подросток
ДТП с каршерингом в Туле: за рулем был 16-летний подросток
В Туле на Косой Горе из окна выпал трехлетний ребенок
В Туле на Косой Горе из окна выпал трехлетний ребенок
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.