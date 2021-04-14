ДТП с каршерингом в Туле: за рулем был 16-летний подросток

Фото из группы «ВКонтакте» «Подслушано у водителей в Туле».

13 апреля в 22.45 в Туле на Одоевском шоссе 16-летний парень, управляя автомобилем каршеринга Volkswagen Polo, поворачивал налево и врезался в Chevrolet Lacetti.

В Госавтоинспекции рассказали, что в ДТП пострадала 17-летняя пассажирка Volkswagen. После оказания медицинской помощи девушку отпустили домой.

У юного водителя Volkswagen, естественно, не было водительских прав. Как он оказался за рулем, тем более автомобиля каршеринга, разберутся сотрудники ГИБДД.