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В Туле на Косой Горе из окна выпал трехлетний ребенок

В Туле на Косой Горе из окна выпал трехлетний ребенок

Малыш с травмами доставлен в больницу.

Вечером 13 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о падении трехлетнего ребенка из окна третьего этажа одного из домов в поселке Косая Гора.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области. Проводится доследственная проверка.

Установлено, что в момент произошедшего мать трехлетнего мальчика находилась дома в соседней комнате. Оставленный без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна. С полученными повреждениями он доставлен в больницу. Семья мальчика считается благополучной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:38 +1
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