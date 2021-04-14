В Туле на Косой Горе из окна выпал трехлетний ребенок

Вечером 13 апреля 2021 года в правоохранительные органы поступило сообщение о падении трехлетнего ребенка из окна третьего этажа одного из домов в поселке Косая Гора.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области. Проводится доследственная проверка.

Установлено, что в момент произошедшего мать трехлетнего мальчика находилась дома в соседней комнате. Оставленный без присмотра ребенок забрался на подоконник и выпал из открытого окна. С полученными повреждениями он доставлен в больницу. Семья мальчика считается благополучной.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.