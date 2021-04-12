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В центре Тулы на «Теслу» «упал» космический спутник: видео
Кадр из видео mr.j1nx.

В центре Тулы на «Теслу» «упал» космический спутник: видео

Оригинальный ролик с элементами дополненной реальности тульский фотограф снял ко Дню космонавтики.

Туляк, ранее «заставивший летать» обычную городскую маршрутку и высадивший звездный десант на площадь Ленина, продолжает удивлять своих подписчиков.

Очередное видео, созданное им с применением компьютерной графики и дополненной реальности, приурочено ко Дню космонавтики – на припаркованную в центре Тулы «Теслу» падает космический спутник.

«Сегодня исполняется 60 лет с того дня, как первый человек побывал в космосе, но четырьмя годами ранее состоялось еще одно немаловажное событие. 4 октября 1957 года на орбиту был запущен первый в мире искусственный спутник Земли, созданный в СССР. Это стало началом космической эры для всего человечества!» – отмечает автор.

Для самых впечатлительных зрителей добавлено пояснение: «Это видео несет исключительно развлекательный характер, никакой рекламы либо антирекламы в нем не содержится. Все события вымышлены, а совпадения случайны».

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