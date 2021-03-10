В Туле замечена «летающая» маршрутка: видео

Необычный пример анахронизма в виде маршрутки был замечен на Красноармейском проспекте, а именно на остановке Лейтейзена.



На удивление микроавтобус был пустой, но сесть так никто и не решился.

Напомним, ранее тульский фотограф перенес вселенную фильма «Звездные войны» в реальный мир: огромные роботы «прогуливались» по площади Ленина, а дроны около ТЦ «Лагуна» «следили» за соблюдением масочного режима.