новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: вальяжно по встречной и на красный свет
Кадр из видео пользователя Kolyan II.

«Накажи автохама»: вальяжно по встречной и на красный свет

Наглый водитель Volkswagen Passat «отличился» в Заречье.

Очередным антигероем нашей постоянной рубрики «Накажи автохама» стал водитель Volkswagen Passat с госномером У703УС71. Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло в субботу, 10 апреля, в 11.51 на пересечении ул. Октябрьской и Токарева.

Автохам вальяжно подъехал к перекрестку по встречной полосе, а затем, не обращая внимания на идущих по «зебре» пешеходов и запрещающий сигнал светофора, поехал прямо.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: перекрывшему движение трамваев водителю выписали штраф
Дежурная часть
«Накажи автохама»: перекрывшему движение трамваев водителю выписали штраф
сегодня, в 14:47, 32 1986 4
«Накажи автохама»: трамвай не объедет
Дежурная часть
«Накажи автохама»: трамвай не объедет
сегодня, в 13:24, 46 1476 7
«Накажи автохама»: знак «кирпич» известен не всем водителям?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: знак «кирпич» известен не всем водителям?
вчера, в 18:03, 30 3109 3
«Накажи автохама»: на ул. Фридриха Энгельса продолжают парковаться на газонах
Дежурная часть
«Накажи автохама»: на ул. Фридриха Энгельса продолжают парковаться на газонах
вчера, в 15:04, 224 3228 16
Все новости сюжета
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 20:15 0
Другие статьи по темам
Событие
накажи автохамаезда по встречной полосепроезд на запрещающий сигнал светофоранарушение ПДД
Место
Тульская областьТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В центре Тулы на «Теслу» «упал» космический спутник: видео
В центре Тулы на «Теслу» «упал» космический спутник: видео
В Туле 14 молодых мам освоят основы предпринимательства
В Туле 14 молодых мам освоят основы предпринимательства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.