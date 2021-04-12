«Накажи автохама»: вальяжно по встречной и на красный свет

Кадр из видео пользователя Kolyan II.

Очередным антигероем нашей постоянной рубрики «Накажи автохама» стал водитель Volkswagen Passat с госномером У703УС71. Судя по данным видеорегистратора нашего читателя, всё произошло в субботу, 10 апреля, в 11.51 на пересечении ул. Октябрьской и Токарева.

Автохам вальяжно подъехал к перекрестку по встречной полосе, а затем, не обращая внимания на идущих по «зебре» пешеходов и запрещающий сигнал светофора, поехал прямо.

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