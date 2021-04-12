В Туле полицейский присвоил себе чужой кошелек

Советский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению бывшего сотрудника местного отдела полиции в присвоении чужого имущества. В августе 2018 года в дежурную часть отдела был сдан найденный на улице кошелек с двумя кредитными картами, документами и наличностью на сумму 10 050 рублей.

Фигурант принял вещи на ответственное хранение, а затем, используя свое должностное положение, внес заведомо ложные сведения в журнал учета и присвоил находку себе. Владельцу кошелька был причинен ущерб на сумму 15 050 рублей. Суд приговорил бывшего полицейского к штрафу в 150 тысяч рублей с трехлетним лишением права занимать должности на госслужбе.