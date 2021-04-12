Михаил Грязев останется в структуре ТулГУ

Правда, в какой должности, пока неизвестно.

В Тульском государственном университете прошло расширенное заседание ректората, в котором приняли участие первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев, директор департамента кадровой политики Министерства науки и высшего образования РФ Алексей Свистунов, и. о. ректора ТулГУ Олег Кравченко и др.

На заседании было озвучено, что Михаил Грязев, теперь уже экс-ректор ТулГУ, останется работать в структуре вуза. Правда, в каком качестве, пока неизвестно.

По информации Myslo, Михаила Васильевича прочили в советники к новому ректору. По другим данным, он может возглавить одну из кафедр вуза.

Между тем в студенческой среде уже обсуждают нового руководителя ТулГУ. Студенты говорят, что Олег Кравченко — ректор строгий, и боятся, что им «закрутят гайки» по посещаемости и успеваемости.

Напомним, Михаил Васильевич Грязев, 15 лет возглавлявший ТулГУ, покинул пост ректора. Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и. о. ректора Тульского государственного университета назначен Олег Александрович Кравченко.