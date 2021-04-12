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В Тульской области пропала 72-летняя пенсионерка

В Тульской области пропала 72-летняя пенсионерка

О местонахождении Валентины Шведовой ничего неизвестно с 8 апреля.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 72-летней жительницы с. Рождествено Суворовского района. Валентина Николаевна Шведова (Рожкова, Филимонова) пропала 8 апреля.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Одежда: чёрная длинная шуба и розовые сапоги-«дутики».

Женщина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели её, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

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Место
Тульская областьСуворовский район

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