В Тульской области пропала 72-летняя пенсионерка

О местонахождении Валентины Шведовой ничего неизвестно с 8 апреля.

Женщина нуждается в медицинской помощи! Если вы видели её, звоните по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 8 (950) 914-30-71 или 112.

Приметы: рост 150 см, худощавого телосложения, волосы седые до плеч. Одежда: чёрная длинная шуба и розовые сапоги-«дутики».

Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 72-летней жительницы с. Рождествено Суворовского района. Валентина Николаевна Шведова (Рожкова, Филимонова) пропала 8 апреля.