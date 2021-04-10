Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле
Собрали самые шикарные предложения с Авито и посчитали, сколько на них нужно работать среднестатистическому туляку.
Дом на ул. Коминтерна площадью 671 кв. м. стоит 60 000 000 рублей. Описание у объекта скромное и фотографиями продавец тоже не порадовал. На фото только фасад и спортивный зал, но и снаружи все понятно.
В описании сказано, что дом построен из керамического блока, толщина наружных стен 63 см. Имеет два отдельных входа и находится в 5 минутах ходьбы от Тульского кремля.
Среднестатистическая зарплата в Туле, по данным 2020 года, составляет 36 992 рубля. Обычному туляку, чтобы купить такой коттедж, нужно работать примерно 135 лет.
Дом на ул. Лесная Опушка немного меньше по площади. В нем 600 кв.м. Стоит тоже дешевле — 47 000 000 рублей. Владельцы в объявлении без скромности заявляют, дом шикарный.
В доме 3 спальни с гардеробными комнатами, кухня и гостиная с выходом на террасу, спа-зона с бассейном и инфракрасной сауной, тренажёрный зал, игровая зона, комната для гостей, кладовая, гараж на две машины.
Отделка выполнена с использованием дорогих природных материалов: гранита, мрамора, сусального золота, лепнины, ковки. В доме есть лестница из мраморной мозаики, мраморные ковры на первом этаже. На участке есть сад с плодово-ягодными и декоративными деревьями, ели, сосны, разбиты цветники.
Среднестатистическому туляку на такой дом понадобится 1270 зарплат, или 105 лет.
Не дом, а целый ансамбль из трех построек. На территории — двухэтажный дом 180 м², два входа. Стоит эта красота 38 000 000 рублей.
Первый этаж: прихожая, санузел-прачечная, гостиная, кухня, веранда. Второй: большой санузел, хозяйская спальня с большой гардеробной, учебная комната и две малые спальни.
На территории гостевой дом и баня 80 м². Большая открытая веранда, дровяная печь-мангал-казан. На территории гараж на 3 автомобиля 12×13 с большим подсобным помещением. На мансарде спортзал и открытая веранда для отдыха.
Все постройки украшены горячей художественной ковкой. На территории пергола с качелями, фонтан с подсветкой, спортивная площадка с прорезиненным покрытием и детский игровой домик.
Среднестатический туляк, чтобы заработать на этот дом, должен трудиться 85 лет.