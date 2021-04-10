Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле

В описании сказано, что дом построен из керамического блока, толщина наружных стен 63 см. Имеет два отдельных входа и находится в 5 минутах ходьбы от Тульского кремля.

Среднестатистическая зарплата в Туле, по данным 2020 года, составляет 36 992 рубля. Обычному туляку, чтобы купить такой коттедж, нужно работать примерно 135 лет.

дом на ул. Лесная Опушка

Дом на ул. Лесная Опушка немного меньше по площади. В нем 600 кв.м. Стоит тоже дешевле — 47 000 000 рублей. Владельцы в объявлении без скромности заявляют, дом шикарный.