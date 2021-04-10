новости
новости
Регистрация
Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле

Бассейн, сусальное золото и фонтан: Как выглядят самые дорогие коттеджи в Туле

Собрали самые шикарные предложения с Авито и посчитали, сколько на них нужно работать среднестатистическому туляку.

дом на ул. коминтерна

Дом на ул. Коминтерна площадью 671 кв. м. стоит 60 000 000 рублей. Описание у объекта скромное и фотографиями продавец тоже не порадовал. На фото только фасад и спортивный зал, но и снаружи все понятно.

В описании сказано, что дом построен из керамического блока, толщина наружных стен 63 см. Имеет два отдельных входа и находится в 5 минутах ходьбы от Тульского кремля.

Среднестатистическая зарплата в Туле, по данным 2020 года, составляет 36 992 рубля. Обычному туляку, чтобы купить такой коттедж, нужно работать примерно 135 лет.

дом на ул. Лесная Опушка

Дом на ул. Лесная Опушка немного меньше по площади. В нем 600 кв.м. Стоит тоже дешевле — 47 000 000 рублей. Владельцы в объявлении без скромности заявляют, дом шикарный.

В доме 3 спальни с гардеробными комнатами, кухня и гостиная с выходом на террасу, спа-зона с бассейном и инфракрасной сауной, тренажёрный зал, игровая зона, комната для гостей, кладовая, гараж на две машины.

Отделка выполнена с использованием дорогих природных материалов: гранита, мрамора, сусального золота, лепнины, ковки. В доме есть лестница из мраморной мозаики, мраморные ковры на первом этаже. На участке есть сад с плодово-ягодными и декоративными деревьями, ели, сосны, разбиты цветники.

Среднестатистическому туляку на такой дом понадобится 1270 зарплат, или 105 лет.

Галерея
Самые дорогие дома, Фото: 1
Самые дорогие дома, Фото: 2
Самые дорогие дома, Фото: 3
Самые дорогие дома, Фото: 4
Самые дорогие дома, Фото: 5
Самые дорогие дома, Фото: 6
Самые дорогие дома, Фото: 7
Самые дорогие дома, Фото: 8
Самые дорогие дома, Фото: 9
Самые дорогие дома, Фото: 10
Самые дорогие дома, Фото: 11
Самые дорогие дома, Фото: 12
Самые дорогие дома, Фото: 13
показать все фотографии
дом в селе Архангельское

Не дом, а целый ансамбль из трех построек. На территории — двухэтажный дом 180 м², два входа. Стоит эта красота 38 000 000 рублей.

Первый этаж: прихожая, санузел-прачечная, гостиная, кухня, веранда. Второй: большой санузел, хозяйская спальня с большой гардеробной, учебная комната и две малые спальни.

 

На территории гостевой дом и баня 80 м². Большая открытая веранда, дровяная печь-мангал-казан. На территории гараж на 3 автомобиля 12×13 с большим подсобным помещением. На мансарде спортзал и открытая веранда для отдыха.

 
Все постройки украшены горячей художественной ковкой. На территории пергола с качелями, фонтан с подсветкой, спортивная площадка с прорезиненным покрытием и детский игровой домик.

Среднестатический туляк, чтобы заработать на этот дом, должен трудиться 85 лет.

Галерея
Самые дорогие дома, Фото: 1
Самые дорогие дома, Фото: 2
Самые дорогие дома, Фото: 3
Самые дорогие дома, Фото: 4
Самые дорогие дома, Фото: 5
Самые дорогие дома, Фото: 6
Самые дорогие дома, Фото: 7
Самые дорогие дома, Фото: 8
Самые дорогие дома, Фото: 9
Самые дорогие дома, Фото: 10
Самые дорогие дома, Фото: 11
Самые дорогие дома, Фото: 12
Самые дорогие дома, Фото: 13
Самые дорогие дома, Фото: 14
Самые дорогие дома, Фото: 15
Самые дорогие дома, Фото: 16
Самые дорогие дома, Фото: 17
Самые дорогие дома, Фото: 18
Самые дорогие дома, Фото: 19
Самые дорогие дома, Фото: 20
Самые дорогие дома, Фото: 21
Самые дорогие дома, Фото: 22
показать все фотографии
Сюжет: Купи-продай
Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
Жизнь Тулы и области
Коттедж в поселке миллионеров, квартира с видом на море: какую недвижимость продают туляки за рубежом
4 апреля, в 19:30, 54 6930 4
Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?
Жизнь Тулы и области
Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?
3 апреля, в 17:02, 34 1990 3
Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле
Жизнь Тулы и области
Обзор Myslo: самые дорогие двушки для аренды в Туле
21 марта, в 17:02, 206 18027 1
Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил
Жизнь Тулы и области
Полмиллиона рублей или обмен на Hyundai: туляк выставил на продажу бутылку из-под чернил
2 марта, в 17:44, 66 7773 4
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:59 −3
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Первый субботник в Туле: на уборку города вышли 12 тыс. человек
Первый субботник в Туле: на уборку города вышли 12 тыс. человек
В Туле восьмиклассник «делал бизнес» на краденных электронных сигаретах
В Туле восьмиклассник «делал бизнес» на краденных электронных сигаретах
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.