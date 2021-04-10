Первый субботник в Туле: на уборку города вышли 12 тыс. человек

Первый из них состоялся в региональном центре сегодня. Он был организован по поручению главы администрации города Дмитрия Миляева.

Убрать город от мусора и рекламных листовок, опилить деревья и поросль, освободить тротуары и дороги от смета вышли сотрудники и руководители из муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также жилищно-коммунальных служб. Работы проводились на улицах, в парках, скверах и мемориальных местах.

Дмитрий Миляев в рамках объезда города проверил, как проводятся работы.

– На сегодня мы определили ключевые точки во всех территориальных округах и ведем на них работу, чтобы после зимы навести на улицах порядок. Аналогичная работа, только на других участках будет проводиться и на следующих субботниках, которые намечены на 17 и 24 апреля. Выйти и навести чистоту мы приглашаем всех жителей Тулы. Если для проведения работ нужна помощь с инвентарем или вывозом мусора после субботника, то для этого нужно обратиться в территориальные управления, – рассказал Дмитрий Миляев.

Одни из самых масштабных работ в этот день проводились на улице Песчаной от Ложевой до Кутузова в Пролетарском округе. Работы проводились по просьбе жители частного сектора.

– На этом участке большое количество сухой травы, мусора и кустарников, жители попросили привести ее в порядок. Мы задействовали большое количество техники, более шестидесяти человек вышли на уборку. Благодаря совместным усилиям было вывезено несколько КАМАЗов мусора и опиленных веток, – отметил Дмитрий Миляев.

В этом году начнется проектирование третьей очереди Восточного обвода, которая соединит его с улицей Песчаной. Работы должны по подготовке к строительству должны завершиться в середине следующего года.

Всего на улицах города работали порядка 12 тысяч человек. В ходе субботника было вывезено 1 578 кубометров мусора и ветвей, а также ликвидировано 4 стихийных свалки, убрано 65 контейнерных площадок, удалено аварийных и кронировано 71 дерево. Задействовано 55 единиц техники, в том числе 34 единицы привлеченной от сторонних организаций.