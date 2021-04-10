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Первый субботник в Туле: на уборку города вышли 12 тыс. человек

Первый субботник в Туле: на уборку города вышли 12 тыс. человек

Весенние субботники – традиционная генеральная уборка Тулы после зимы.

Первый из них состоялся в региональном центре сегодня. Он был организован по поручению главы администрации города Дмитрия Миляева.

Убрать город от мусора и рекламных листовок, опилить деревья и поросль, освободить тротуары и дороги от смета вышли сотрудники и руководители из муниципальных органов власти, территориальных управлений, работники государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, а также жилищно-коммунальных служб. Работы проводились на улицах, в парках, скверах и мемориальных местах.

Дмитрий Миляев в рамках объезда города проверил, как проводятся работы. 

– На сегодня мы определили ключевые точки во всех территориальных округах и ведем на них работу, чтобы после зимы навести на улицах порядок. Аналогичная работа, только на других участках будет проводиться и на следующих субботниках, которые намечены на 17 и 24 апреля. Выйти и навести чистоту мы приглашаем всех жителей Тулы. Если для проведения работ нужна помощь с инвентарем или вывозом мусора после субботника, то для этого нужно обратиться в территориальные управления, – рассказал Дмитрий Миляев.

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Одни из самых масштабных работ в этот день проводились на улице Песчаной от Ложевой до Кутузова в Пролетарском округе.  Работы проводились по просьбе жители частного сектора. 

– На этом участке большое количество сухой травы, мусора и кустарников, жители попросили привести ее в порядок. Мы задействовали большое количество техники, более шестидесяти человек вышли на уборку. Благодаря совместным усилиям было вывезено несколько КАМАЗов мусора и опиленных веток, – отметил Дмитрий Миляев.

В этом году начнется проектирование третьей очереди Восточного обвода, которая соединит его с улицей Песчаной. Работы должны по подготовке к строительству должны завершиться в середине следующего года. 
Галерея
Субботник в Туле, Фото: 1
Субботник в Туле, Фото: 2
Субботник в Туле, Фото: 3
Субботник в Туле, Фото: 4
Субботник в Туле, Фото: 5
Субботник в Туле, Фото: 6
Субботник в Туле, Фото: 7
Субботник в Туле, Фото: 8
Субботник в Туле, Фото: 9
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Всего на улицах города работали порядка 12 тысяч человек. В ходе субботника было вывезено 1 578 кубометров мусора и ветвей, а также ликвидировано 4 стихийных свалки, убрано 65 контейнерных площадок, удалено аварийных и кронировано 71 дерево. Задействовано 55 единиц техники, в том числе 34 единицы привлеченной от сторонних организаций.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Юлия Александрова
сегодня, в 18:44 +3
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