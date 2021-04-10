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В Туле восьмиклассник «делал бизнес» на краденных электронных сигаретах

В Туле восьмиклассник «делал бизнес» на краденных электронных сигаретах

Малолетний преступник всё продумал и даже надел двустороннюю куртку, чтобы запутать полицию.

В дежурную часть отдела полиции «Центральный» с заявлением обратился 24-летий мужчина. Он пояснил, что на автопарковке около торгового центра, расположенного по улице Советской, молодой человек открыто похитил у него электронную сигарету. Ущерб составил 3 тысячи рублей.

Незамедлительно прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выяснили, что с помощью сети Интернет потерпевший продаёт вышеуказанные электронные устройства. Недавно с ним связался неизвестный, с которым он договорился встретиться возле одного из торговых центров. На встречу пришёл, как потом оказалось, 15-летний молодой человек. Он долго рассматривал товар, а затем резко побежал вместе с этим устройством.

В ходе работы по установлению личности преступника оперативники задержали подозреваемого молодого человека недалеко от места просшествия . При нём находилось похищенное имущество. Примечательно, что задержанный был одет в куртку двустороннего цвета, т.е. после совершения противоправного деяния он, с целью как-то изменить внешность, вывернул её на изнанку.

В настоящее время в отделе полиции «Центральный» в отношении учащегося 8-го класса одного из тульских центров образования возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабёж».

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 16:18 +2
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