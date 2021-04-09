Грустная конопля и веневский палиндром: туляк нарисовал нашим райцентрам новые гербы
О тульской геральдике, дизайнерах и конкурсных формальностях Myslo побеседовал с дизайнером Алексеем Ковалевым.
Дизайнер Алексей Ковалев отрисовал новые гербы для тульских райцентров. Получилось неплохо! Автор написал об этом хороший блог на Myslo в «Народном журналисте».
Мы знаем работы Алексея еще по конкурсу на новый логотип Тульской области. Напомним, конкурс проводили в 2013 году. Мы решили расспросить автора о его работах подробнее.
«Щазз легко наваяю»: ожидание и реальность
Алексею 46 лет, дизайнером он стал случайно.
– В «святые 90-е» работа инженером могла привести к голодной смерти, поэтому пришлось менять профессию. Почему именно гербы? Да тоже дело случая. На каком-то из сайтов наткнулся на работы геральдического художника Максима Черникова. И так они меня поразили, что захотелось научиться рисовать так же.
Но надо быть реалистом и понимать, что без художественного образования так не получится. Поэтому я выбрал стиль попроще, который я могу осилить. Тренироваться решил на гербах Тульской области. Мне они показались слабыми в графическом плане.
Не все, есть три, на мой взгляд, выполненные на высоком уровне, – это гербы Первомайского, Новогуровского и Каменского районов.
Два последних появились в 2020 году, а герб Первомайского рисовал Михаил Шелковенко. Он нарисовал большинство гербов Рязанской области, поэтому они выгодно отличаются по качеству. А еще он сделал вариант оформления герба Тульской области, который по непонятной мне причине в конкурсе не победил.
Ужас перфекциониста и лев в крапинку
Немного про стилизацию и ассоциации.
– Основной болью для моего восприятия были гербы Епифани, Крапивны, Ефремова и Черни с Богородицком.
Еще в детстве, смотря на герб Ефремова (на значках, в киосках «Союзпечать»), я думал: «Что это за ерунда вообще на нем нарисована?!» А это, оказывается, плужные сошники.
Но, видимо, тот, кто изначально рисовал этот герб, не понимал или не представлял, как они выглядят. Сошники — это металлические наконечники на сохе. Так что на гербе Ефремова не сошники, а сохи с сошниками. Но я решил не ломать традицию и стилизовал эти сошники на свой вкус.
Епифань — на гербе изображена конопля, но она какая-то грустная...
Сделал листья более узнаваемыми, а желтые соцветия увеличил. Неизбежная жертва стилизации.
Богородицк. Это отдельная боль, ужас перфекциониста — 9 стеблей богородской травы (тимьян, чабрец), и все разной формы и размера.
Идея такого изображения этой травы изначально не моя. Я лишь аккуратно перерисовал изображение Ю. Калинкина (г. Долгопрудный), который сделал его для проекта «Геральдикум».
Чернь. В геральдическом описании сказано: «В серебряном поле протекающая река Черная, сей цвет доказывает ее глубину, а по обеим ее сторонам по зеленому снопу травы». Поэтому синего цвета там не должно быть, и коричневых корней у травы тоже. Ну и сама форма реки – это тоже ужас перфекциониста.
Река вроде у меня получилась нормальная, а вот снопы явно требуют доработки.
Лев, кстати, на гербах Суворовского района и Чекалина — горностаевый.
Поэтому он в крапинку. :) Так схематически обозначается горностаевый мех. Чур, меня не бить – не я придумывал описание герба.
С Веневом вышло еще интереснее. Вот каким герб был:
И каким стал:
А еще Алексей неожиданно увидел, что Венев – почти слово-перевёртыш. Немного доработал и получил 100% палиндром, даже в графическом плане:
Критика принимается!
Почему всё так формально?
Что больше всего печалит Алексея, так это формальность в проведении разномастных конкурсов для дизайнеров по созданию гербов/логотипов/фирстилей.
– Помню, когда объявлялся конкурс логотипов малых городов, звучало мнение: «Да зачем нужны эти логотипы, если есть гербы?» У меня нет четкой позиции по этому вопросу. Есть аргументы как за, так и против. Как дизайнер я только за, но с точки зрения налогоплательщика я против. Вот прошел конкурс, бюджет освоили, пиар получили, победные реляции о проведенном конкурсе написали. И что в итоге? Где эти логотипы? Как они применяются? Есть ли экономическая отдача в краткосрочной перспективе? А в долгосрочной? Где концепция развития бренда? Где отчет обо всех участниках, их варианты, список победителей, финансовый отчет?
Друзья! Что думаете? Нужны ли райцентрам и области новые гербы или логотипы? Как вам работы Алексея? Пишите в комментариях!