Грустная конопля и веневский палиндром: туляк нарисовал нашим райцентрам новые гербы

Дизайнер Алексей Ковалев отрисовал новые гербы для тульских райцентров. Получилось неплохо! Автор написал об этом хороший блог на Myslo в «Народном журналисте».

Мы знаем работы Алексея еще по конкурсу на новый логотип Тульской области. Напомним, конкурс проводили в 2013 году. Мы решили расспросить автора о его работах подробнее.

«Щазз легко наваяю»: ожидание и реальность

Алексею 46 лет, дизайнером он стал случайно.

– В «святые 90-е» работа инженером могла привести к голодной смерти, поэтому пришлось менять профессию. Почему именно гербы? Да тоже дело случая. На каком-то из сайтов наткнулся на работы геральдического художника Максима Черникова. И так они меня поразили, что захотелось научиться рисовать так же.

Но надо быть реалистом и понимать, что без художественного образования так не получится. Поэтому я выбрал стиль попроще, который я могу осилить. Тренироваться решил на гербах Тульской области. Мне они показались слабыми в графическом плане.

Не все, есть три, на мой взгляд, выполненные на высоком уровне, – это гербы Первомайского, Новогуровского и Каменского районов.

Два последних появились в 2020 году, а герб Первомайского рисовал Михаил Шелковенко. Он нарисовал большинство гербов Рязанской области, поэтому они выгодно отличаются по качеству. А еще он сделал вариант оформления герба Тульской области, который по непонятной мне причине в конкурсе не победил.

Вообще гербы Тульской области создавались в разное время и разными людьми, изображения некоторых представляют собой немного отретушированную версию гербов еще времен Екатерины II. Причем, по мнению дизайнера, это не всегда идет им на пользу. Единой стилистики нет. Текущие варианты гербов, которые используются в настоящее время, можно посмотреть тут

– Хочу заметить, что я НЕ ПРИДУМЫВАЮ новый герб (прочитал упрек по этому поводу в блоге ), я создаю лишь свой графический вариант, следуя геральдическому описанию (блазону). Если совсем утрировать, то гербом по сути является как раз его текстовое описание. Причем описание пишется нарочито витиеватым языком с кучей терминов и анахронизмов, это как бы дань традиции.

Я подошел к процессу с точки зрения дизайнера вообще с нулевыми знаниями по геральдике. Думал: «Ха, щазз легко наваяю». Но реальность оказалась не такой.

Первым сюрпризом стало ограниченное количество цветов, ограничения в наложении цветов друг на друга. Еще одна интересная особенность — в геральдике «перепутаны» стороны, то есть описание герба осуществляется со стороны держащего щит, а не смотрящего на него.

Еще момент, который показался мне очень странным: в описании герба в отношении некоторых объектов нет четкого описания, как они должны выглядеть или располагаться на щите, да и форма щита, а также оттенок цвета, не определены строго. Поначалу это меня раздражало, но потом я понял, что в этом есть свои плюсы, т. к. не ограничивает фантазию.

В какой-то степени герб можно считать прообразом логотипа — знак и руководство по фирменному стилю «в одном флаконе».

Ужас перфекциониста и лев в крапинку Немного про стилизацию и ассоциации. – Основной болью для моего восприятия были гербы Епифани, Крапивны, Ефремова и Черни с Богородицком. Еще в детстве, смотря на герб Ефремова (на значках, в киосках «Союзпечать»), я думал: «Что это за ерунда вообще на нем нарисована?!» А это, оказывается, плужные сошники. Но, видимо, тот, кто изначально рисовал этот герб, не понимал или не представлял, как они выглядят. Сошники — это металлические наконечники на сохе. Так что на гербе Ефремова не сошники, а сохи с сошниками. Но я решил не ломать традицию и стилизовал эти сошники на свой вкус. Епифань — на гербе изображена конопля, но она какая-то грустная... Сделал листья более узнаваемыми, а желтые соцветия увеличил. Неизбежная жертва стилизации. Богородицк. Это отдельная боль, ужас перфекциониста — 9 стеблей богородской травы (тимьян, чабрец), и все разной формы и размера. Идея такого изображения этой травы изначально не моя. Я лишь аккуратно перерисовал изображение Ю. Калинкина (г. Долгопрудный), который сделал его для проекта «Геральдикум». Чернь. В геральдическом описании сказано: «В серебряном поле протекающая река Черная, сей цвет доказывает ее глубину, а по обеим ее сторонам по зеленому снопу травы». Поэтому синего цвета там не должно быть, и коричневых корней у травы тоже. Ну и сама форма реки – это тоже ужас перфекциониста. Река вроде у меня получилась нормальная, а вот снопы явно требуют доработки. Лев, кстати, на гербах Суворовского района и Чекалина — горностаевый. Поэтому он в крапинку. :) Так схематически обозначается горностаевый мех. Чур, меня не бить – не я придумывал описание герба. С Веневом вышло еще интереснее. Вот каким герб был: И каким стал: А еще Алексей неожиданно увидел, что Венев – почти слово-перевёртыш. Немного доработал и получил 100% палиндром, даже в графическом плане: Критика принимается!

– Что я планирую дальше делать с этими гербами? Планирую доделать недостающие гербы, я не все их сделал. Закончу финальные варианты, выложу в свободный доступ для некоммерческого использования. А пока – принимаю критику. Конструктивную! Я написал блог на Myslo именно с этой целью, чтобы люди провели тестирование «нравится – не нравится, понятно – непонятно». Например, после блога я уже понял, что на гербе Алексина люди увидели ложки, а не геркулесовы палицы. :)

Полноценное руководство с описанием использования делать не планировал: это тяжелый труд, да и полномочий мне никто не давал на проведение подобной работы. Но вот если дизайнерское сообщество Тулы сделает это сообща, будет круто!

Почему всё так формально?

Что больше всего печалит Алексея, так это формальность в проведении разномастных конкурсов для дизайнеров по созданию гербов/логотипов/фирстилей.

– Помню, когда объявлялся конкурс логотипов малых городов, звучало мнение: «Да зачем нужны эти логотипы, если есть гербы?» У меня нет четкой позиции по этому вопросу. Есть аргументы как за, так и против. Как дизайнер я только за, но с точки зрения налогоплательщика я против. Вот прошел конкурс, бюджет освоили, пиар получили, победные реляции о проведенном конкурсе написали. И что в итоге? Где эти логотипы? Как они применяются? Есть ли экономическая отдача в краткосрочной перспективе? А в долгосрочной? Где концепция развития бренда? Где отчет обо всех участниках, их варианты, список победителей, финансовый отчет?

В этом и проблема. Всё это делается для пустой формальности, без планов на использование и развитие. Грусть-печаль…

Работы Алексея Ковалева в высоком разрешении можно посмотреть и скачать здесь.