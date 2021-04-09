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«Накажи автохама»: «выезжант» едва не спровоцировал массовое ДТП

«Накажи автохама»: «выезжант» едва не спровоцировал массовое ДТП

Продолжаем публиковать материалы наших читателей.

Туляк Николай Д. прислал в редакцию запись, снятую видеорегистратором его автомобиля. Дата и время записи указаны в левой нижней части кадра.
 
Дело происходит на повороте с ул. Шоссейной на Щекинское шоссе. По дорожным знакам видно, что у автора была главная дорога и водитель внедорожника должен был его пропустить. Остальное вы можете увидеть своими глазами.
 
«Попал в дорожную ситуацию. Хорошо хоть, без повреждений обошлось. Даже двигаясь по главной, надо быть начеку от «выезжантов», — прокомментировал автор видео.
 

 

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

 

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Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
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Автор: Сергей Стариков
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