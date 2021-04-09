«Накажи автохама»: «выезжант» едва не спровоцировал массовое ДТП

Туляк Николай Д. прислал в редакцию запись, снятую видеорегистратором его автомобиля. Дата и время записи указаны в левой нижней части кадра.

Дело происходит на повороте с ул. Шоссейной на Щекинское шоссе. По дорожным знакам видно, что у автора была главная дорога и водитель внедорожника должен был его пропустить. Остальное вы можете увидеть своими глазами.

«Попал в дорожную ситуацию. Хорошо хоть, без повреждений обошлось. Даже двигаясь по главной, надо быть начеку от «выезжантов», — прокомментировал автор видео.

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