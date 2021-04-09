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Алексинец угрожал дочери убийством и теперь лишится свободы

Алексинец угрожал дочери убийством и теперь лишится свободы

Будучи нетрезвым, мужчина поругался с дочкой.

В Алексине 52-летний местный житель осужден за угрозу убийством, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. 
 
Судом установлено, что в июле прошлого года ранее судимый мужчина напился и поругался с дочерью. Мужчина схватил нож и несколько раз крикнул, что зарежет ее. Девушка восприняла угрозу реально и отправилась в полицию.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы. 
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