Алексинец угрожал дочери убийством и теперь лишится свободы

В Алексине 52-летний местный житель осужден за угрозу убийством, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что в июле прошлого года ранее судимый мужчина напился и поругался с дочерью. Мужчина схватил нож и несколько раз крикнул, что зарежет ее. Девушка восприняла угрозу реально и отправилась в полицию.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 10 месяцев лишения свободы.