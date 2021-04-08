Самые «убитые» дороги Тулы: улица Асфальтовая, на которой нет асфальта

Фото и видео Юлии Тюриной.

Такая улица в тульском Скуратово действительно существует!

Мы продолжаем публиковать жалобы наших читателей на отвратительные дороги. Этой весной они особенно «хороши»!

– Центральный район Тулы, Скуратово, пос. Угольный, улица… Асфальтовая! Но вот асфальтом тут и не пахнет. Невозможно ни проехать на машине, ни пройти пешком, — пишет нам тулячка Юлия Тюрина.

Юлия прислала в наш паблик ВК фото и видео этой скуратовской улицы с издевательским названием:

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.