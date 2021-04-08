Фото и видео Юлии Тюриной.
Самые «убитые» дороги Тулы: улица Асфальтовая, на которой нет асфальта
Такая улица в тульском Скуратово действительно существует!
Мы продолжаем публиковать жалобы наших читателей на отвратительные дороги. Этой весной они особенно «хороши»!
– Центральный район Тулы, Скуратово, пос. Угольный, улица… Асфальтовая! Но вот асфальтом тут и не пахнет. Невозможно ни проехать на машине, ни пройти пешком, — пишет нам тулячка Юлия Тюрина.
Юлия прислала в наш паблик ВК фото и видео этой скуратовской улицы с издевательским названием:
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.
Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
- после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
- по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
- по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
- Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
- Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
- Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.
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