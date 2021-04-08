Вынудила пробка? В Туле на съезде с Восточного обвода поставили столбики, а потом убрали

Фото читателя Myslo.

Недавно на съезде с ул. Рязанской на ул. Оборонную в Туле установили ограничительные столбы и «лежачего полицейского». Водители, мягко говоря, были в недоумении от такого решения городских властей. Особенно нововведение оценили те, кому довелось постоять в этом месте в пробке, причина которой была в том числе и в… ну вы поняли.

Видимо кто-то осознал, что столбы и «лежачий полицейский» там нужны, как спички во время пожара. Сегодня наши читатели заметили рабочих, которые всё демонтировали — остались лишь дырки в асфальте.

Как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. Поздравляем с обретенной свободой!