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Вынудила пробка? В Туле на съезде с Восточного обвода поставили столбики, а потом убрали
Фото читателя Myslo.

Вынудила пробка? В Туле на съезде с Восточного обвода поставили столбики, а потом убрали

Сегодня наши читатели заметили рабочих, которые демонтировали ограничительные столбики и «лежачего полицейского».

Недавно на съезде с ул. Рязанской на ул. Оборонную в Туле установили ограничительные столбы и «лежачего полицейского». Водители, мягко говоря, были в недоумении от такого решения городских властей. Особенно нововведение оценили те, кому довелось постоять в этом месте в пробке, причина которой была в том числе и в… ну вы поняли.
 
 
Видимо кто-то осознал, что столбы и «лежачий полицейский» там нужны, как спички во время пожара. Сегодня наши читатели заметили рабочих, которые всё демонтировали — остались лишь дырки в асфальте.
 
Как говорится, всё хорошо, что хорошо кончается. Поздравляем с обретенной свободой!
 
 
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 16:51 +3
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