Едят ли курицу куроеды и какую кашу любят игрунки? Тульский экзотариум показал новых обитателей

Змеенышей пока в основной экспозиции не увидишь, а вот понаблюдать за тремя поколениями игрунок – запросто!

Шесть новорожденных малышей желто-черных змей из семейства ужеобразных с говорящим названием куроед появились в первых числах апреля. Это событие без ложной скромности можно назвать уникальным.

– Среди зарегистрированных случаев выведения куроедов в неволе наш на данный момент первый и единственный в России – еще никому не удавалось получить из кладки полной выводок. Ранее были известны только случаи единичного разведения – один-два малыша.

У нас же из всех шести яиц вылупились детеныши. Сложность заключалась в том, чтобы создать в неволе условия, максимально приближенные к естественным, – рассказала заведующая отделом развития ГУК ТО «Тульский областной экзотариум» Елена Курлыкова.

– Куроеды у нас живут третий год, и эта кладка была первой. У них сначала был достаточно длительный период адаптации. В прошлом году зоотехникам пришлось максимально потрудиться, чтобы создать условия такие же, как в родной для них среде, где есть засуха и сезон дождей, чтобы соблюдался температурный режим и влажность. Но нам удалось всё сделать, поэтому из первой же кладки получились детеныши.

Что же касается названия, то получено оно из-за того, что эти безобидные для человека змеи не отказываются в естественной среде обитания от домашних цыплят. Но цыплята, конечно же, не являются основой рациона куроедов. Они едят в основном мелких млекопитающих, амфибий, ящериц, летучих мышей, птиц и их яйца.

– Кстати, в неволе они не очень горят желанием есть птицу. Давали им перепелят, но они не оказались для них привлекательными, – добавила Елена Курлыкова.

Малышу карликовых игрунок уже почти месяц. По размеру он вполовину меньше взрослых и старается пока еще находиться рядом с ними.

– Этот детеныш – третье поколение игрунок. Самки вынашивают их по полгода, и вскоре после родов, если условия содержания хорошие, начинается новая беременность. Поэтому они малышей только кормят и более малышами не занимаются. До тех пор, пока новорожденная игрунка не вырастет, она находится рядом с самцом или уже подросшими детенышами, передвигается, зацепившись за старшего лапками.

Питаться игрунки предпочитают фруктами, кузнечиками и другими насекомыми. А на завтрак в экзотариуме они всей своей дружной семьей едят кашу.

– Овсяную кашу с добавлением сока они просто обожают. И детеныш тоже не отказывается. Это для них уже привычный завтрак. Им очень нравится! – рассказала Елена Курлыкова.

А еще всем семейством они не против попозировать на камеру. Когда подносишь к ним мобильный телефон или объектив, зверьки сразу же сбегаются к нему и без стеснения позируют. Оторвать взгляд от этих милых созданий ну очень сложно!