Рассказ компьютерного псевдомастера: «Мы не обманываем, мы повышаем вашу грамотность!»

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После нашей публикации «Как меня учили обманывать бабушек»: Исповедь мошенника еще один туляк рассказал нам похожую историю.

В Туле и области подобными махинациями промышляют не только при ремонте бытовой техники. Есть риск нарваться на компьютерного псевдомастера. О похожей фирме рассказал Myslo туляк, который так же, как и герой предыдущей публикации, устроился работать в подобную конторку.

– Мне 30 лет, по образованию я компьютерщик, и разбираться в технике для меня – удовольствие. В прошлом году, когда из-за пандемии закрывалось практически всё, на какое-то время я остался без работы. И один из знакомых подал мне идею устроиться компьютерным мастером, потому что эта сфера одна из немногих продолжала работать. В первый день я отправился на выезд с опытным мастером, который должен был мне показать, как работать с клиентами. Мастером оказался паренек, лет на 7-8 младше меня. Первый адрес был на окраине Тулы, а клиент – сын, сидящий на шее у матери. Проблема была в том, что «компьютер медленно запускает игрушки». Пока мастер убалтывал парня, я изучил компьютер и увидел, что вся информация на нем хранится на диске C, поэтому и замедляется работа системы. Уже собирался сказать, что здесь работы нет, достаточно просто перенести файлы на другой диск, но меня перебил коллега.

Поцокал языком, сказал, что дело очень плохо, после чего вставил в системник флешку и вывел с нее на монитор картинку синего экрана.

После этого он заявил, что жесткий диск слетел и его надо чинить, и вызов обойдется уже не в 400 рублей, а в более серьезную сумму, и дал на подпись договор. В тот момент домой вернулась мама клиента с младшим ребенком. Коллега с порога огорошил ее, заявив, что она должна фирме 4,5 тысячи рублей и что он уже выполнил большую часть работы, назад отступать некуда.

Женщина не ругалась с нами, а заплакала.

Оказывается, семья была в долгах – перед самым карантином младшему ребенку оплатили поездку в спортивный лагерь, которая так и не состоялась, а деньги вернутся через энное количество времени. Коллега на это показывает договор с подписью ее старшего сына и заявляет, что никуда не уедет без денег за выполненную «работу». Женщина отругала сыночка и побежала по соседям – вновь занимать. А коллега просто свернул картинку, вытащил флешку и сидел в ожидании выручки.

В машине, когда мы ехали на следующий адрес, он еще и хвастался, мол, смотри, как деньгУ зашибать надо.

Я спросил, обязательно ли врать клиентам, тот ответил, что обязательно, так как честностью здесь не заработаешь нормальные деньги.

На втором адресе, в Щекинском районе, нас ждала пенсионерка, у которой «барахлили колонки и плохо играли песни». Женщина совершила роковую ошибку, когда встретила нас словами, что обычно ей помогает сын, но он уже полгода не прилетает в Россию и просто каждую неделю присылает ей деньги. Коллега оживился и начал болтать о ее сыне, выяснил, что тот бизнесмен с замечательным доходом и что деньги для старушки не проблема. Я тем временем решил проблему барахлящих колонок – просто вставил их в другой разъем и попросил проверить. Коллега подскочил к компьютеру, достал набор миниатюрных отверток и заявил пенсионерке, что тут надо основательно потрудиться: дескать, новый разъем надо «улучшить и увеличить». Пока он делал вид, что ковыряется в технике, спросил бабулю про музыку, мол, где она ее слушает. Когда она сказала, что просто в интернете вводит любимых музыкантов и иногда на сайтах песни не проигрываются, поведал ей, что существует социальная сеть «ВКонтакте», где «песни всегда слушаются без проблем». Установил ей «ВК», помог создать страницу, добавил в аудио песен, а потом выкатил счет – 12 тысяч рублей. Бабуля в лице изменилась, конечно, но, видимо, стыдно было начинать спорить, учитывая, что она уже рассказала нам про богатого сына. И отдала деньги. Я посмотрел в выставленный счет и чуть не расхохотался – в прайсе прописано каждое телодвижение мастера: скачать «ВКонтакте» оценили сразу в две тысячи рублей, а мифическую работу с разъемом – в пять!!!

В машине я начал строго допрашивать «мастера», как ему вообще по ночам спится?

Парень пожал плечами и заявил, что не обманывает людей, а «способствует повышению их компьютерной грамотности».

Третий адрес был тоже в Щекинском районе. Женщина лет 40 сказала, что не может создать электронную почту и зарегистрироваться на госуслугах. Коллега, услышав это, горестно вздохнул и потянулся в карман – за флешкой. Мне же стало настолько противно, что я развернулся и ушел. Позвонил жене и попросил, чтобы она меня подобрала где-нибудь на трассе, и отправился пешком в сторону Тулы.

В итоге я проработал «компьютерным мастером» около 4-5 часов, но отвращение к ним теперь буду испытывать до конца жизни.