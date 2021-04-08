Дорогие родственники: чтобы попасть к близким, тулячке пришлось заплатить 100 тысяч рублей

Женщина незаконно пересекла границу России, и ей присудили штраф, оплачивать который она не спешила.

В отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось исполнительное производство о взыскании с местной жительницы уголовного штрафа в размере 100 тысяч рублей. Женщина была осуждена за незаконное пересечение границы России.

Она всячески уклонялась от уплаты штрафа и, по иронии судьбы, дважды наступила на одни и те же грабли – судебные приставы запретили ей выезд за пределы страны. Желая попасть к зарубежным родственникам, тулячка полностью оплатила штраф.