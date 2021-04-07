Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер
Порывы ветра достигнут 17 м/с.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля с 21.00 в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Непогода сохранится на сутки.
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
При порывистом ветре:
- машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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