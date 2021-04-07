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Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Метеопредупреждение: в Туле усилится ветер

Порывы ветра достигнут 17 м/с.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 7 апреля с 21.00 в регионе ожидается усиление ветра с порывами до 12-17 м/с. Непогода сохранится на сутки.
 
Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.
 
При порывистом ветре:
  • машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо закрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи).
Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 18:35 +7
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