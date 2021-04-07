«Сняли 100 тысяч, пока я спала!»: у тулячки «увели» деньги после смены номера телефона

Тулячка Алина Ф. оказалась в центре неприятной истории – с ее валютного счета, открытого в «Альфа-Банке», злоумышленники сняли 100 тысяч рублей (около 1300 долларов США). Об этом девушка написала на своем канале в «Яндекс-Дзен».

Утром 1 апреля ей на телефон пришло уведомление от сервиса Apple Pay – «Использование вашей карты Alfa Travel больше невозможно». Попытка зайти в банковское мобильное приложение не увенчалась успехом – доступ к нему был закрыт. Тогда Алина обратилась в техподдержку мобильного оператора Yota и получила обескураживающий ответ:

«Вы сегодня утром, предоставив паспортные данные, попросили заблокировать свой номер!»

После обращения на горячую линию оператора телефон девушки всё же разблокировали, но на этом неожиданности не закончились – с долларового счета, открытого в «Альфа-Банке», «утекли» 100 тысяч рублей.

– Оказалось, что в течение последних двух недель кто-то заходил в мой аккаунт в банковском приложении с iPhone 6, – рассказывает Алина. – Но у меня такого смартфона никогда не было! Специалисты горячей линии банка рассказали, что деньги были сняты с банкомата в Новосибирске. При этом неизвестные злоумышленники оформили на мое имя виртуальную кредитную карту. Воспользоваться ею они, к счастью, не успели – я сразу же ее заблокировала.

Девушка обратилась в полицию. Сыщики поинтересовались: не меняла ли Алина номер телефона?

Оказалось, меняла – полгода назад. И, скорее всего, не отвязала предыдущий номер от банковского приложения:

– Мне приходили сообщения обо всех операциях по карте, но это были push-уведомления. А я думала, это смс...

В техподдержке Yota тулячке сообщили, что за последние две недели неизвестный абонент шесть раз блокировал и разблокировал ее новый номер телефона – видимо, злоумышленники тщательно готовились и проверяли, заметит владелица банковского счета их активность или нет.

– Блокировки происходили либо ночью, либо рано утром, когда я спала, их продолжительность была разной – от 30 минут до двух часов, – уточняет девушка. – Кстати, в той же Yota мне рассказали, что подобные операции можно совершать только при личном визите в офис продаж. Однако мой номер блокировался удаленно – через обращение в техподдержку. При этом злоумышленники знали мои паспортные данные и каждый раз сообщали их операторам.

Письменное обращение в офис банка с просьбой отозвать операцию по счету результатов не дало. Теперь в ситуации разбирается полиция.