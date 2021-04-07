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В Донском в здании бывшего магазина нашли обглоданный труп женщины

В Донском в здании бывшего магазина нашли обглоданный труп женщины

Установлено, что женщина пропала около четырех месяцев назад.

Днем 7 апреля в микрорайоне Северо-Задонск города Донской обнаружили останки женщины. Тело лежало в складских помещениях бывшего магазина и было обглодано животными.
 
Одежда и обувь женщины подходят под описание пропавшей около четырех месяцев назад 46-летней жительницы Тульской области. Следствию предстоит выяснить обстоятельства ее смерти и подтвердить личность.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:13 +2
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