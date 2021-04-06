В Туле начался сезон пыльных бурь

Горожане задыхаются в пыли, а власти с уборкой не спешат.

Такую картину мы все видим каждый день. Знакомо, правда?

Нет, это не запотевшая линза фотоаппарата — это пылища на улицах нашего города!

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что в среднем 7% сердечных приступов в мире связано с загрязненностью воздуха пылью. Ну а про легочные болезни и говорить не стоит.

«Мы задохнемся в пыли!» — так охарактеризовал на оперативном городском совещании ситуацию с пылью в городе мэр Тулы Владимир Могильников. И было это аккурат 14 лет назад — 7 апреля 2007 года. Глава города повозмущался-повозмущался, да и сошел с дистанции. Напомним, что именно по инициативе Владимира Могильникова в Туле вырубили все кустарники вдоль основных магистральных улиц. Он обещал вместо них газон. Увы, ни кустов, ни газонов в городе не появилось. Зато пыли стало больше.

В 2012 году власти пообещали тулякам европейскую чистоту.

– У нас есть шесть больших механических шведских пылесосов. Этой весной на улицы города впервые вышли два вакуумных мобильных пылесоса. Это современные швейцарские машины для уборки тротуаров и скверов, — заверял 6 мая 2012 года директор казенного предприятия «Спецавтохозяйство» Александр Прокопук, которого позже, уже в статусе мэра Тулы, осудили за махинации в этом самом «Спецавтохозяйстве». — Мы пылесосим город и поливаем улицы круглосуточно, в основном ночью. Третий год используем технические шампуни для связывания мелкодисперсной пыли. Ежедневно на улицы города выходят 100 работников для ручной уборки улиц и около 70 единиц техники. Есть концептуальное решение — закреплять за улицами определенные бригады. Но в этом случае нам нужно 450 рабочих! Где их взять?

Увы, чище город не стал. И в 2014 и 2015 годах мы опять взывали к властям по поводу пыли и уборки города. Безрезультатно.

Говорят, ничто не вечно под Луной. Ошибаются поэты и философы. Вечна тульская пыль на улицах города. Она на ботинках и лицах туляков, на машинах и лавочках. Она везде!

Как и кучи грязи вдоль дорог и тротуаров:

А что городские власти на это скажут? Приводим официальный ответ пресс-службы администрации Тулы:

«С 1 апреля в Туле приступили к весенней уборке городских улиц и пространств. Для уборки уличного смёта в день задействовано 3 бригады, а в ночное время 4. К работам уже приступили на Московском шоссе и улице Советской. Далее будут проведены работы в историческом центре.

Также с 1 апреля начали зачищать ограждения безопасности для их последующей мойки, грунтовки и окраски. К данной работе привлечены порядка 20 специалистов АО „Спецавтохозяйство“. Количество работников может меняться в зависимости от погодных условий или других видов работ.

Для механической уборки города подготовлены 3 Скандии и 3 вакуумных подметально-уборочных машин. По окончании дождей техника приступит к уборке.

Подготовлены графики по мойке и окраске бортового камня, ограждений безопасности, а также окраски урн и скамеек на территории Тулы.

Тротуары начнут мыть с наступлением плюсовой температуры ночью.

Также в апреле предусмотрены работы по мойке мостов и путепроводов, колесоотбойного бруса и их окраске.

Все виды работ спланированы с учетом предусмотренных средств в бюджете МО г. Тула. Денежные средства предусмотрены исходя из заявленной суммы главным распорядителем бюджетных средств, с учетом предполагаемых объемов среднегодовых работ по уборке города».

Почему сократилось по сравнению с 2012 годом количество техники и людей на уборочных работах, в администрации не пояснили. Как, впрочем, и про конкретные суммы, заложенные в бюджете на эту самую уборку. Зато в тему — недавняя новость о приватизации МУП САХ.

Остается одна надежда — на объявленный на 24 апреля общерегиональный субботник. Кстати, а вы пойдете улицы и дворы убирать?