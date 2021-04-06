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Под Тулой у Chevrolet Niva отлетело колесо: пострадала женщина

Под Тулой у Chevrolet Niva отлетело колесо: пострадала женщина

Машина улетела в кювет и там перевернулась.

Днем 5 апреля на 38-м км автодороги Щекино – Липки – Киреевск произошло ДТП. Во время движения под управлением 40-летнего водителя у автомобиля Chevrolet Niva на ходу отлетело колесо, которое отскочило в Nissan Qashqai.
 
После этого Chevrolet опрокинулся в кювет, в результате чего пострадала и была госпитализирована с различными травмами 57-летняя женщина.
 
 
«Уважаемые водители, обязанность содержать транспортное средство в технически исправном состоянии закреплена за собственником и водителем транспортного средства. За управление транспортным средством при наличии технической неисправности предусмотрена административная ответственность по статье 12.5 КоАП РФ», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:18 +2
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Тульская областьКиреевский район

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