Под Тулой у Chevrolet Niva отлетело колесо: пострадала женщина

Машина улетела в кювет и там перевернулась.

Днем 5 апреля на 38-м км автодороги Щекино – Липки – Киреевск произошло ДТП. Во время движения под управлением 40-летнего водителя у автомобиля Chevrolet Niva на ходу отлетело колесо, которое отскочило в Nissan Qashqai.

После этого Chevrolet опрокинулся в кювет, в результате чего пострадала и была госпитализирована с различными травмами 57-летняя женщина.

«Уважаемые водители, обязанность содержать транспортное средство в технически исправном состоянии закреплена за собственником и водителем транспортного средства. За управление транспортным средством при наличии технической неисправности предусмотрена административная ответственность по статье 12.5 КоАП РФ», — напомнили в региональной Госавтоинспекции.