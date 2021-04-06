Спецназ тульской Росгвардии отметил 28-летие со дня образования

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Тульской области.

Сотрудники спецподразделений управления Росгвардии по Тульской области отметили 28-ю годовщину со дня образования отрядов СОБР и ОМОН. Спецназовцев поздравили руководители и командиры, отличившимся сотрудникам были вручены ведомственные награды.

Только за текущий год сотрудниками ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Тульской области было выполнено более 110 задний. Задержано шесть граждан по подозрению в совершении преступлений. Из незаконного оборота изъяты огнестрельное оружие и боеприпасы различного калибра.

Сотрудники спецподразделений несут службу как на территории родного региона, так и в командировках за его пределами, в том числе на Северном Кавказе. Более 200 тульских спецназовцев награждены государственными наградами, из них четыре сотрудника – орденом Мужества, двенадцать – медалью «За отвагу», трое из них – дважды. Один из тульских спецназовцев посмертно получил звание Героя России.