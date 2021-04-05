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Где в Тульской области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 5 апреля

Где в Тульской области за неделю больше всего заражений ковидом: карта на 5 апреля

В лидерах – Большая Тула, Новомосковский и Киреевский районы.

По данным регионального оперативного штаба, с 30 марта по 5 апреля в Тульской области зарегистрирован 631 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала эпидемии в области коронавирусом заболели 36 689 человек.

657 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19. Общее число выздоровевших за всё время наблюдения — 34 132 человека.

За неделю подтвержден летальный исход 74 пациентов в возрасте от 40 лет до 91 года. У большинства пациентов в анамнезе — хронические заболевания. Общее число умерших от COVID-19 за всё время наблюдения — 1 598 человек.

Ковид подтвержден у жителей всех районов и городских округов.

Сюжет: Коронавирус
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