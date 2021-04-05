В Тульской области 61 пациент с коронавирусом – в тяжелом состоянии

Они находятся в реанимации.

На заседании регионального оперштаба Дмитрий Марков, зампредседателя правительства Тульской области, рассказал о состоянии заболевших коронавирусом.

По его словам, количество госпитализированных уменьшается. В больницах остаются 492 пациента. 80% – это жители в возрасте старше 65 лет.

В тяжелом состоянии в реанимациях находится 61 пациент.

Также Дмитрий Марков рассказал, что в Тульской области увеличили количество бригад скорой помощи до 133. Наблюдается снижение инфекционных вызовов. Ежедневно это 11%.

91 тысяча жителей региона получила прививку от коронавируса первым компонентом, полный цикл прошли 64 тысячи человек. Больше всего вакцинировались в Туле.

Более 10 тысяч человек прошли вакцинацию на рабочих местах.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что вакцинация — дело добровольное. Нужно, чтобы это понимали и работодатели.