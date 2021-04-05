В Волово подросток на мотоцикле сбил школьницу

Фото: УГИБДД УМВД России по ТО.

Вечером 3 апреля на ул. Ленина в поселке Волово произошло ДТП. 16-летний подросток на мотоцикле IRBIS GS-200 сбил 13-летнюю девочку.

По данным Госавтоинспекции, в момент наезда школьница переходила дорогу на нерегулируемом перекрестке, а у подростка нет водительского удостоверения.

Тульская Госавтоинспекция напоминает о необходимости контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль. Необходимо особенно пристально следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление мототехникой без соответствующего на то права и навыков вождения.