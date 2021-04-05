Кино, мастер-классы и арт-объект в Узловой: в Туле «Новые люди» назвали победителей конкурса проектов

5 апреля в Туле региональное отделение партии «Новые люди» подвело итоги конкурса «Марафон идей». На заключительном этапе 11 финалистов презентовали жюри свои проекты.

Решение экологических проблем Тулы, новые способы работы с трудными подростками и детьми с ОВЗ, создание современных культурных пространств и образовательных площадок, установка арт-объектов – всё это не просто предложения в рамках конкурса, это то, что действительно хотят видеть туляки в своем родном городе. По мнению участников конкурса, их проекты помогут сделать город комфортнее для жизни.

Главный приз «Марафона идей» – финансирование и сопровождение проектов-победителей партией «Новые люди». Финалистам конкурса предстояло защитить перед членами жюри свои проекты.

В состав жюри конкурса «Марафон идей» в Тульской области вошли: Юлия Баранникова – координатор региональных отделений партии «Новые люди», Иван Николайчук – секретарь регионального отделения партии «Новые люди» в Тульской области, Елена Шмелева – руководитель аппарата Общественной палаты Тульской области, Алексей Сапов – индивидуальный предприниматель, Сергей Елисеев – руководитель Тульского отделения общественной организации «Опора России», Владимир Алексеев – директор Единого блогерского агентства.

Победители конкурса:

Алексей Петрухин получил сертификат на 60 тысяч рублей. Эти деньги будут направлены на восстановление арт-объекта в Узловой. Там в прошлом году в микрорайоне Красная Узловая 8 июля, в День семьи, любви и верности, был установлен арт-объект как символ этого дня. 28 ноября инсталляция была украдена, а посаженные рядом молодые сосны сломаны.

Елена Пидлубная и ее проект «Фестиваль любительского кино» выиграл сертификат на 150 тысяч рублей. Этот фестиваль в Туле проходил несколько лет подряд и финансировался за счет регионального бюджета. Но в 2021 году средств на поддержку культурного мероприятия не нашлось. Именно поэтому Елена, узнав о конкурсе, решила попытать удачу. И удача улыбнулась ей.

– Фестиваль интересен не только тулякам, на него съезжаются участники со всей России. Важно его сохранить, потому что это одно из немногих мероприятий такого профиля. В России много киношкол и любителей, которые интересуются кино и пробуют свои силы в кинематографе, но фестивалей любительского кино крайне мало. Выйти на зрителя и жюри участникам достаточно сложно. Тула в данный момент является регионом, в котором кино уделяется повышенное внимание, есть зрительский интерес к кинопоказам.

Фестиваль любительского кино – площадка для общения и обмена опытом между авторами непрофессиональных фильмов, начинающими кинодеятелями в регионе. Фестиваль направлен на приобщение молодежи к киновидеотворчеству, выявление и поддержку талантливых и перспективных кинолюбителей. Спасибо партии «Новые люди», что поддержали нас!

Специалисты отберут работы, которые будут показаны зрителям в Туле, жюри их оценит, и лучшие из них будут награждены. Также во время фестиваля будут проведены мастер-классы и творческие встречи от кинопрофессионалов из Москвы и Тулы.

Ирина Кунау на создание творческой мастерской для детей с ОВЗ и инвалидностью и их мам «Рисуем сами» получила сертификат на 90 тысяч рублей.

– Арт-терапия – естественный и бережный метод исцеления и развития детей, имеющих ограниченные возможности здоровья. Проект направлен на то, чтобы дети с инвалидностью и ОВЗ вместе с мамами могли поучаствовать в художественных мастер-классах от профессиональных художников, скульпторов и получить готовые работы, эмоции, творческую реализацию и, конечно, общение с педагогами и участниками процесса. Проект предполагает занятия творчеством и социализацию детей от 5 до 15 лет. Во время реализации проекта у особенных детей появится возможность не только адаптироваться в условиях разновозрастной группы, но и получить навыки работы с различными материалами и творческими техниками, достичь определенных результатов, а, возможно, и определиться с дальнейшим хобби и профессией, – поделилась эмоциями Ирина Кунау. – Спасибо партии «Новые люди» за этот конкурс и веру в мой проект!

Итоги конкурса прокомментировал секретарь регионального отделения в Тульской области партии «Новые люди» Иван Николайчук:

– Все проекты, дошедшие до финала, уже только поэтому можно назвать лучшими. Туляки прислали на конкурс 129 предложений. Из них мы отобрали 11 самых достойных. Именно поэтому нам достаточно сложно было определить победителей. Мы готовы поддержать и тех, кто не получил главный приз. Я думаю, мы найдем способ помочь в реализации их идей. Те, кто не принял участие в конкурсе, но знает, как улучшить жизнь в Туле и области, могут приходить к нам в офис на Красноармейский пр., 13. Мы обсудим предложения и найдем способ воплощения их идей в жизнь.

Напомним, Всероссийский конкурс «Марафон идей» проходил с 12 февраля, сбор заявок завершился 12 марта. Всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок. В рамках конкурса любой желающий мог предложить, как улучшить жизнь своего города, края или всей страны. Для участия требовалось заполнить заявку на сайте проекта: marafon.newpeople.ru.

Большинство участников «Марафона идей» – это молодые люди и девушки в возрасте от 18 лет до 35 лет, 9247 человек (60,3%). Рекордное число заявок поступило из Москвы и Московской области – 2189, также в тройке лидеров оказались Санкт-Петербург – 1064 заявки и Свердловская область – 705 заявок. От Тульской области на конкурс поступило 129 заявок.

Самой взрослой участнице конкурса 75 лет, это пенсионерка из Оренбурга, при этом самому молодому участнику 18 лет, он выпускник колледжа из Владивостока. Женщины подали чуть больше заявок на участие в конкурсе (53%), чем мужчины (47%).

«В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать жизнь в своем городе лучше. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», – рассказал председатель партии Алексей Нечаев.

Подведение итогов конкурса началось 15 марта. На конференциях в регионах выбирают лучшие инициативы со всей страны. Авторов лучших проектов отмечают призами на церемонии награждения.

справка

Партия «Новые люди» была создана 1 марта 2020 года. Ее основатель – президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев.

В сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер – в Новосибирской (7,0%), Калужской (8,08%), Рязанской (5,7%) и Костромской (7,5%) областях.

Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую Думу Томска, получив 15,02%. На выборах в городскую Думу Краснодара «Новые люди» набрали 4,97% голосов.

По состоянию на 1 марта 2021 года штабы партии «Новые люди» созданы в 73 регионах страны. Партия «Новые люди» намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.

О текущих проектах в Тульской области «Новые люди» рассказывают в социальных сетях: ВКонтакте или на сайте newpeople.ru.