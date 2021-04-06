Тульские спортсмены выступили на первенстве России по всестилевому каратэ

В Орле проходит первенство России по всестилевому каратэ. Тульский регион представили девять спортсменов региональной Федерации каратэ.

В первый день соревнований золотую медаль в категории «ката» 12-13 лет завоевал Дмитрий Кобзев (тренер Галина Беляева). Наш спортсмен уже третий раз подряд никому не уступает золото первенства России. Кстати, Дмитрий входит в состав сборной России.

Во второй день турнира проходили поединки в разделе «двоеборье». Два каратиста из Тульской области уверенно дошли до полуфинала, обойдя в общей сложности более 20 соперников. Но в 1/2 оба спортсмена проиграли.

В поединке за третье место победу одержал щекинец Саро Арутюнян (тренер Вугар Ахмедов).