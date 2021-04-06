Виновник аварии с автобусом КБП находится в реанимации

По нашей информации, мужчина был в состоянии опьянения.

Накануне в Туле на улице Щегловская Засека произошло ДТП. Водитель Chevrolet Captiva выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил рабочих КБП.

В результате происшествия пострадали семь человек. Виновник аварии, водитель кроссовера, по нашей информации, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.