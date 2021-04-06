новости
новости
Регистрация
Виновник аварии с автобусом КБП находится в реанимации

Виновник аварии с автобусом КБП находится в реанимации

По нашей информации, мужчина был в состоянии опьянения.

Накануне в Туле на улице Щегловская Засека произошло ДТП. Водитель Chevrolet Captiva выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил рабочих КБП.

В результате происшествия пострадали семь человек. Виновник аварии, водитель кроссовера, по нашей информации, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Галерея
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 1
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 2
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 3
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 4
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 5
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 6
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 7
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 8
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 9
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 10
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 11
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 12
На ул. Щегловская Засека в Туле столкнулись автобус и кроссовер, Фото: 13
показать все фотографии
Артем Жильцов
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 10:32 +2
Другие статьи по темам
Прочее
ДТПТулаКБПЩегловская засекапроисшествия

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тулу вернутся заморозки и мокрый снег
В Тулу вернутся заморозки и мокрый снег
Кино, мастер-классы и арт-объект в Узловой: в Туле «Новые люди» назвали победителей конкурса проектов
Кино, мастер-классы и арт-объект в Узловой: в Туле «Новые люди» назвали победителей конкурса проектов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.