Виновник аварии с автобусом КБП находится в реанимации
По нашей информации, мужчина был в состоянии опьянения.
Накануне в Туле на улице Щегловская Засека произошло ДТП. Водитель Chevrolet Captiva выехал на встречку и врезался в автобус, который перевозил рабочих КБП.
В результате происшествия пострадали семь человек. Виновник аварии, водитель кроссовера, по нашей информации, в момент ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас мужчина в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Галерея
Другие статьи по темам