Часть Тулы осталась без воды из-за аварии

Порыв трубы случился у дома №33 по ул. Серебровская.

Утром 3 апреля из-за коммунальной аварии несколько улиц Тулы остались без холодной воды.

АО «Тулагорводоканал» сообщает, что до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:

ул. Серебровская д. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,

частный сектор: ул. Серебровская, Радищева, 1, 2, 3 Зеркальная, Самокатная, 1-я Трубная, 2-я Трубная.

Порыв водопровода случился у дома №33 по ул. Серебровская.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.