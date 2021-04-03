Часть Тулы осталась без воды из-за аварии
Порыв трубы случился у дома №33 по ул. Серебровская.
Утром 3 апреля из-за коммунальной аварии несколько улиц Тулы остались без холодной воды.
АО «Тулагорводоканал» сообщает, что до окончания работ будет ограничена подача холодной воды по адресам:
- ул. Серебровская д. 16а, 16б, 16в, 16г, 16д, 16е, 18, 20,
- частный сектор: ул. Серебровская, Радищева, 1, 2, 3 Зеркальная, Самокатная, 1-я Трубная, 2-я Трубная.
Порыв водопровода случился у дома №33 по ул. Серебровская.
По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.
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