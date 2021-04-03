новости
новости
Регистрация
Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?

Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?

Если вы до сих пор думаете, что только в Греции есть все, то спешим вас разуверить. Все есть на сайтах бесплатных объявлений.

Там даже есть то, о чем вы и мечтать не могли!

Благодаря объявлению Татьяны сайте «Авито» вы теперь можете взять в аренду лошадок на палочке и устроить вечеринку, отправиться на фотосессию, просто поиграть с детьми – да мало ли для чего! Всего-то за 100 рублей в день за штуку.
 

Лошадки на палочке между прочим издают звуки (!), уточняет владелец арендного имущества.

Еще в наличии есть 8 ковбойских шляп.

 

Если очень хочется иметь дома кота, но мама не разрешает, то выход тоже есть — взять в аренду прекрасного флегматичного кота, который кряхтит, как дед. И тискать его ленивое пузико целый день!

«Ходит в лоток стабильно, древесный наполнитель. Ест сухой корм. Очень любит «на ручки», при этом «кряхтит» как дед, очень говорящий эмоционально. Любит людей и «на ручки». НЕ обижать, НЕ бить — его не за что — он не гадит, где попало, не тырит со стола, не дерет мебель и обои», – рассказывает Рената, владелица котейки.

Она же добавляет, что продавать кота вовсе не собирается. И объясняет, почему при этом предлагает кота в аренду:

«НЕ отдаем, НЕ продаем, МЫ САМИ его очень любим и просто предлагаем взять его на время нашего рабочего дня, чтобы он не был один».

Пушистое счастье на один день отдается за 1000 рублей. А кто говорил, что счастье должно быть за копейки? Условие аренды – договор, потому что «кот НАМ ДОРОГ, мы за него беспокоимся. Он очень классный», уточняет Рената.

 

А может вам нужны дикие утки не навсегда, а так, на время? Ну вдруг. А вот они, есть же!

1000 рублей + такой же залог и у вас есть настоящая дикая подсадная утка!  А если она вам сильно понравится и не захотите с ней расставаться, то заплатите на 500 рублей дороже, и она ваша. 

 

Устали от привычных гаджетов и хочется чего-то необычного? Возьмите посезонить беспроводной микронаушник.

Малыш меньше подушечки указательного пальца, но при этом владелец уверяет, что звук потрясающий. Сами мы не пробовали, но вдруг кому-то интересно.

Наушник, кстати, дешевле утки и кота – 500 руб./сутки.

К нему прилагается подробная инструкция и батарейки. А также инструктаж и возможность протестировать на месте.

 

Хочется щеголять? Нет ничего невозможного, просто возьмите в аренду шубу! «Нереально красивую норковую шуба редкого цвета!»

Владелица отмечает, что шубка надевалась пару раз всего в прошлом году, а сейчас маловата стала. 

«В жизни при дневном свете выглядит ярче, мех блестит и переливается.
Не крашеная! Укороченные рукава. Кожаный пояс в комплекте + чехол.
Размер s-m 44−46, отлично с тёплым свитером. Покупала за 110.000 рублей, так как редкий цвет, привлекла тем, что не «заезженная» и на улице девушку в такой же шубе не увидишь. Возможна аренда шубки!»

 

А какие необычные объявления видели вы? 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:02 +2
Другие статьи по темам
Событие
Лошадь на палочкекряхтящий котдикие уткибесплатные объявлениясдам в аренду
Место
ТулаТульская область
Прочее
авито

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида
Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида
Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»
Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.