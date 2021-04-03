Лошадь на палочке, кряхтящий кот и дикие утки: что сдают в аренду туляки?

Если вы до сих пор думаете, что только в Греции есть все, то спешим вас разуверить. Все есть на сайтах бесплатных объявлений.

Там даже есть то, о чем вы и мечтать не могли!

Благодаря объявлению Татьяны сайте «Авито» вы теперь можете взять в аренду лошадок на палочке и устроить вечеринку, отправиться на фотосессию, просто поиграть с детьми – да мало ли для чего! Всего-то за 100 рублей в день за штуку.

Лошадки на палочке между прочим издают звуки (!), уточняет владелец арендного имущества.

Еще в наличии есть 8 ковбойских шляп.

Если очень хочется иметь дома кота, но мама не разрешает, то выход тоже есть — взять в аренду прекрасного флегматичного кота, который кряхтит, как дед. И тискать его ленивое пузико целый день!

«Ходит в лоток стабильно, древесный наполнитель. Ест сухой корм. Очень любит «на ручки», при этом «кряхтит» как дед, очень говорящий эмоционально. Любит людей и «на ручки». НЕ обижать, НЕ бить — его не за что — он не гадит, где попало, не тырит со стола, не дерет мебель и обои», – рассказывает Рената, владелица котейки.

Она же добавляет, что продавать кота вовсе не собирается. И объясняет, почему при этом предлагает кота в аренду:

«НЕ отдаем, НЕ продаем, МЫ САМИ его очень любим и просто предлагаем взять его на время нашего рабочего дня, чтобы он не был один».

Пушистое счастье на один день отдается за 1000 рублей. А кто говорил, что счастье должно быть за копейки? Условие аренды – договор, потому что «кот НАМ ДОРОГ, мы за него беспокоимся. Он очень классный», уточняет Рената.

А может вам нужны дикие утки не навсегда, а так, на время? Ну вдруг. А вот они, есть же!

1000 рублей + такой же залог и у вас есть настоящая дикая подсадная утка! А если она вам сильно понравится и не захотите с ней расставаться, то заплатите на 500 рублей дороже, и она ваша.

Устали от привычных гаджетов и хочется чего-то необычного? Возьмите посезонить беспроводной микронаушник.

Малыш меньше подушечки указательного пальца, но при этом владелец уверяет, что звук потрясающий. Сами мы не пробовали, но вдруг кому-то интересно.

Наушник, кстати, дешевле утки и кота – 500 руб./сутки.

К нему прилагается подробная инструкция и батарейки. А также инструктаж и возможность протестировать на месте.

Хочется щеголять? Нет ничего невозможного, просто возьмите в аренду шубу! «Нереально красивую норковую шуба редкого цвета!»

Владелица отмечает, что шубка надевалась пару раз всего в прошлом году, а сейчас маловата стала.

«В жизни при дневном свете выглядит ярче, мех блестит и переливается.

Не крашеная! Укороченные рукава. Кожаный пояс в комплекте + чехол.

Размер s-m 44−46, отлично с тёплым свитером. Покупала за 110.000 рублей, так как редкий цвет, привлекла тем, что не «заезженная» и на улице девушку в такой же шубе не увидишь. Возможна аренда шубки!»

А какие необычные объявления видели вы?