Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида
Спектакль покажут 8 и 9 апреля в Театре юного зрителя.
Роль в роли Павла Афанасьевича Фамусова в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» дебютирует Игорь Берзон — артист тульского ТЮЗа, известный своими яркими характерными образами.
Помимо него в спектакле задействован Алексей Янко – актер Санкт-Петербургского театра эстрады им. Аркадия Райкина.
В рамках региональной акции «Без дистанции» зрители, привитые от коронавируса, могут посещать спектакли ТЮЗа бесплатно.
Для этого нужно выбрать мероприятие на сайте, нажать кнопку «точно пойду!» и зарегистрироваться.
При входе в театр необходимо предъявить подтверждение о регистрации на спектакль (высылается на электронную почту), паспорт и QR-код о вакцинации с сайта госуслуг.
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