Спектакль «Горе от ума» туляки смогут посмотреть бесплатно, если сделали прививку от ковида

Спектакль покажут 8 и 9 апреля в Театре юного зрителя.

Роль в роли Павла Афанасьевича Фамусова в комедии Александра Грибоедова «Горе от ума» дебютирует Игорь Берзон — артист тульского ТЮЗа, известный своими яркими характерными образами. Помимо него в спектакле задействован Алексей Янко – актер Санкт-Петербургского театра эстрады им. Аркадия Райкина.

В рамках региональной акции «Без дистанции» зрители, привитые от коронавируса, могут посещать спектакли ТЮЗа бесплатно.

Для этого нужно выбрать мероприятие на сайте, нажать кнопку «точно пойду!» и зарегистрироваться.

При входе в театр необходимо предъявить подтверждение о регистрации на спектакль (высылается на электронную почту), паспорт и QR-код о вакцинации с сайта госуслуг.