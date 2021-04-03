Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»

Фото из группы «ЧП Новомосковск».

ДТП случилось утром 3 апреля на дороге «Кимовск-Куликово-поле».

По словам очевидцев, водитель ГАЗели, перевозившей хлеб, не справился с управлением, в результате чего столкнулась с «десяткой».

От удара легковушке разворотило переднюю часть, а грузовик упал на бок. тем не менее серьезных травм в аварии никто не получил.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.