Фото из группы «ЧП Новомосковск».
Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»
Обстоятельства ДТП уточняются.
ДТП случилось утром 3 апреля на дороге «Кимовск-Куликово-поле».
По словам очевидцев, водитель ГАЗели, перевозившей хлеб, не справился с управлением, в результате чего столкнулась с «десяткой».
От удара легковушке разворотило переднюю часть, а грузовик упал на бок. тем не менее серьезных травм в аварии никто не получил.
Обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.
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