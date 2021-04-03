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Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»
Фото из группы «ЧП Новомосковск».

Под Новомосковском хлебовоз столкнулся с «десяткой»

Обстоятельства ДТП уточняются.

ДТП случилось утром 3 апреля на дороге «Кимовск-Куликово-поле».

По словам очевидцев, водитель ГАЗели, перевозившей хлеб, не справился с управлением, в результате чего столкнулась с «десяткой».

От удара легковушке разворотило переднюю часть, а грузовик упал на бок. тем не менее серьезных травм в аварии никто не получил.

Обстоятельства ДТП установят сотрудники Госавтоинспекции.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:25 +5
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Место
Тульская областьКимовскКуликово поле

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