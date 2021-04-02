На это выделят около 980 млн рублей.

В Туле построят третью очередь Восточного обвода. Новый дорожный объект протяженностью в 1,5 км планируют возвести к 2024 году.

О планах и перспективах строительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. По его словам, путепровод пройдет в районе улиц Ложевой и Металлургов. Будет реконструирована улица Песчаная до улицы Кутузова в зоне пересечения с улицей Бондаренко.



Бюджет — около 980 млн рублей.