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В Туле построят третью очередь Восточного обвода

В Туле построят третью очередь Восточного обвода

На это выделят около 980 млн рублей.

В Туле построят третью очередь Восточного обвода. Новый дорожный объект протяженностью в 1,5 км планируют возвести к 2024 году.

О планах и перспективах строительства сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник. По его словам, путепровод пройдет в районе улиц Ложевой и Металлургов. Будет реконструирована улица Песчаная до улицы Кутузова в зоне пересечения с улицей Бондаренко.

Бюджет — около 980 млн рублей.

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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:08 0
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