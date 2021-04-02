Статистика за сутки: в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки подтвердились 90 случаев коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 415 жителей региона, 33 846 вылечились, 1566 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 12:08, 7 1824 0
31 марта, в 11:11, 16 1551 -1
30 марта, в 15:30, 71 2450 -8
29 марта, в 14:29, 127 5303 -21
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