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Статистика за сутки: в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей

Статистика за сутки: в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 90 случаев коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 415 жителей региона, 33 846 вылечились, 1566 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
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