Статистика за сутки: в Тульской области 90 случаев заболевания и 10 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки подтвердились 90 случаев коронавируса, 94 человека выздоровели, 10 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 36 415 жителей региона, 33 846 вылечились, 1566 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: