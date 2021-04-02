Самые «убитые» дороги Тулы: печальное Мясново

Фото Марины Волковой.

В нашу рубрику о самых «убитых» дорогах Тулы пришла очередная жалоба. Марина Волкова пишет про мясновскую улицу Переходную.

– Дорога соединяет пять улиц. С одной стороны — направление к ЦО №4 (3 детсада и 3 корпуса школы), с другой стороны — завод «МИУС». Трафик утром и вечером большой. К тому же от Верхней Краснослободской до Нижней Краснослободской отсутствует освещение. И именно на этом неосвещенном отрезке не так давно провалилась под землю машина!

Полюбуйтесь:

Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru . Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!

В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.



Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:

после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,

по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,

по обращениям граждан.