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Самые «убитые» дороги Тулы: печальное Мясново
Фото Марины Волковой.

Самые «убитые» дороги Тулы: печальное Мясново

Публикуем письмо тулячки Марины Волковой.

В нашу рубрику о самых «убитых» дорогах Тулы пришла очередная жалоба. Марина Волкова пишет про мясновскую улицу Переходную.
 
– Дорога соединяет пять улиц. С одной стороны — направление к ЦО №4 (3 детсада и 3 корпуса школы), с другой стороны — завод «МИУС». Трафик утром и вечером большой. К тому же от Верхней Краснослободской до Нижней Краснослободской отсутствует освещение. И именно на этом неосвещенном отрезке не так давно провалилась под землю машина!
 
Полюбуйтесь:
 
Увидели яму? Сфотографируйте и пришлите нам на почту news@myslo.ru. Мы опубликуем фото. Найдем самую «убитую» улицу!
В администрации Тулы говорят, что ямочный ремонт они проводят ежедневно, в том числе в выходные и праздники. На оживленных улицах — по ночам.

Как ищут ямы? Объекты, подлежащие ремонту, попадают в список:
  • после объездов улично-дорожной сети сотрудниками горадминистрации,
  • по заявкам, поступившим на порталы «Открытый регион 71» и «Госуслуги»,
  • по обращениям граждан.
КАК И КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ НА ЯМЫ
  1. Отправить обращение через сервис «Тула — без ям!». На него можно попасть через сайт администрации города Тулы (на сайте размещен соответствующий баннер) либо через портал «Открытый регион 71».
  2. Обратиться в управление по транспорту и дорожному хозяйству по телефону 30-47-81.
  3. Прислать сообщение в официальные группы администрации города Тулы в соцсетях с указанием адреса, где яма находится.

 

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