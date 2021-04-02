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«Накажи автохама»: «Лада» – на тротуаре, пешеходы – в грязи

«Накажи автохама»: «Лада» – на тротуаре, пешеходы – в грязи

Легковушку, оставленную посреди пешеходной дорожки, сфотографировали на ул. Академика Павлова.

Очередного «бога парковки» наша читательница заметила напротив дома № 1-Б по ул. Академика Павлова. Владелец «Лады» с госномером: К563УН71 оставил свою «ласточку» прямо посреди тротуара, не оставив пешеходам ни единого шанса — обходить легковушку им приходилось либо по грязному месиву слева, либо по проезжей части.

 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Сюжет: Автохам71
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Место
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