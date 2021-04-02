В Узловой начали строить завод по производству автомобильных двигателей

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Силовые агрегаты будут устанавливаться на новые автомобили Haval, производимые в России.

На площадке завода автомобильных двигателей компании Haval в индустриальном парке «Узловая» начались основные строительные работы. Зампред правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что это значимый этап в развитии проекта по углубленной локализации сборки автомобилей в регионе.

– Новый завод двигателей поможет привлечь в область производителей автокомпонентов. Правительство региона поддерживает проект и создает все необходимые условия для его успешной реализации. Haval – якорный резидент нашего индустриального парка, первый завод полного цикла всемирно известного китайского бренда. Марка приобретает всё большую популярность, выводит на рынок новые модели, которые изготавливаются в Тульской области, – подчеркнул Григорий Лаврухин.

Президент корпорации «Хавейл» в России Чжан Цзюньсюе заявил, что в этом году компания планирует удвоить объемы производства автомобилей.

Для этого при содействии губернатора Алексея Дюмина в сентябре прошлого года был заключен специальный инвестиционный контракт между ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус», правительством Тульской области и Министерством промышленности и торговли России.

Это будет первый зарубежный завод Great Wall по производству автомобилей полного цикла. Он будет выпускать 80 тысяч двигателей ежегодно. Строительство планируется завершить в 2022 году. На предприятии будут собирать двигатели для более чем 90% автомобилей Haval в России. Новое производство позволит создать более 300 рабочих мест.