ГАВбезНО: должны ли хозяева убирать «мины» за своими питомцами?

Пришла весна, а вместе с ней обнажились проблемы, на которые… не хочется наступать.

Многие владельцы собак в России к сбору собачьих экскрементов относятся скептически. Одни думают, что убирать за собакой вовсе не обязательно, другие, напротив, аккуратны и следят за чистотой своего двора.

В рамках совместного проекта Евгения Макалова «20×20 Тула» и Myslo мы опросили собаководов на улицах Тулы.

Как должно быть по закону

Согласно ст. 13 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» установлены требования к содержанию домашних животных.

При выгуле домашнего животного необходимо соблюдать следующие требования:

исключить возможность неконтролируемого передвижения животного при пересечении проезжей части, в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, на детских и спортивных площадках;

обеспечить уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования;

не допускать выгул животного вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных.

Так убирать или не убирать за собаками? В Туле этот вопрос только на совести владельцев:

в настоящее время административная ответственность за нарушение положений указанного федерального закона не установлена.

А вот площадки для выгула собак должны быть оборудованы. Об этом говорится в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 22.08.2014 № 50 «Об утверждении СанПиН 3.2.3215-14 „Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации“»:

Для выгула домашних животных в населенных пунктах должны быть выделены специальные территории, обозначенные табличками. На территориях для выгула домашних животных устанавливаются специальные контейнеры для сбора фекалий животных.

что думают туляки?

Корреспондент Myslo Артем Жильцов (мы в редакции с удовольствием собираем для его Джека пакетики):

– Постоянно убираю за собакой, так как чисто там, где не мусорят. Прохожие изредка одобрительно цокают, но, так как я живу в спальном районе, чаще вижу недоумение на лицах. А летом часто слышу от зевак, которые выходят на балкон, предложение убрать и за ними. Не так давно в лифте повесил плакат, призывающий убирать за своими питомцами, но его сорвали через день: кто-то из соседей категорически против уборки оказался. Но я не сдаюсь и повесил пару новых — пока висят. Будем надеяться, что люди когда-то смогут научиться держать в чистоте хотя бы тот клочок земли, на котором они существуют и на котором выгуливают домашних животных.

Журналист и блогер Елена Рябикова:

– У меня живет собака Веста (порода — плод творческого сотрудничества всяческих терьеров). Гуано за ней я убираю, но не всегда: этой зимой сугробы были здоровееенные, иногда к «поделке» не проберешься!

Убирать какашки за собакой регулярно стану, если:

поставят в местах прогулок урны;

назначат штрафы и станут их взимать.

Хороший, на мой взгляд, стимул – выплаты за гуано, сданное в специализированный пункт приема. Как за макулатуру или металлолом.

Председатель общества защиты животных «Май», директор центра оказания помощи бездомным животным «Любимец» Марина Ковсман:

– У этой проблемы два корня: нет инфраструктуры + наш российский менталитет. Как у Булгакова: «Разруха не в клозетах, она в головах». Сейчас вы выходите гулять с собакой, она не утерпела и нагадила. Собрать в пакетик ее нерукотворное произведение вполне можно. А вот куда выбросить? Есть ли урна поблизости? Или придется носить с собой до конца прогулки?

По-хорошему, чтобы заставлять людей убирать за питомцами, нужно создать для них условия для прогулок. Специализированных площадок в городе катастрофически мало, а они должны быть в каждом микрорайоне. И не за 5−10 остановок от места жительства!

В Праге сплошь и рядом стоят автоматы с пакетиками и бумажными совочками для собачьих экскрементов. Но там и менталитет другой – у нас люди сами гадят на улицах и не убирают за собой, а мы хотим, чтобы убирали за собаками!



В Праге пакетики для собачьих поделок на каждом шагу.

Зачем убирать за собакой: бесспорные плюсы

Чистота. Отдыхать в чистом сквере и гулять по чистому двору вам и самим приятно, ведь правда?

Экология и гигиена. Собачьи экскременты — не удобрение. Кроме того, в них содержится большое количество патогенной микрофлоры: паразиты, гельминты и проч. А мы тащим их в дом на подошвах кроссовок.

Позитивный пример. Да-да, он заразителен! Такой культуры в России нет, так давайте поможем ее сформировать (оговоримся: это невозможно непросто).

Как можно убрать за собакой

В пакет. Этот способ самый простой. Надел пакет, как перчатку, потом вывернул, завязал и выбросил в урну.

То, что вы и так выбросите. Выбросить «поделку» вашего песеля можно в стаканчике из-под кофе, пустой сигаретной пачке или упаковке от бургера. Так сказать, экономия.

Совочек. Почему бы его не купить и не носить с собой на прогулки?

А как у них?

Испания. Обязательное условие для всех собаководов — во время выгула собирать испражнения любимца в пакет, они продаются в специализированных магазинах для домашних животных.

Тулячка Юлия Гришина, сейчас живет в Барселоне:

– Каждый раз, когда собака оставляет за собой «нерукотворный след», хозяин этот самый «след» заботливо убирает в пакет, при этом неважно, где четырехлапый решил облегчиться — посреди тротуара или же заботливо разложил свои какашки меж цветов на клумбе. Дальше пакет с ценным содержимым отправляется в урну.

Есть еще одна традиция. Многие владельцы собак мужского пола ходят гулять с питомцами с бутылкой воды. Это на случай, если любимец решит опорожнить мочевой пузырь. После этого лужу старательно заливают водой из бутылки. Говорят, что такие меры помогают избежать характерного запаха. Следуют этому ритуалу, конечно, не все.

Германия. Обязательно нужно убирать за своей собакой. В основном пакетики и прочие приспособления для уборки граждане покупают сами, но кое-где встречаются автоматы с бесплатными пакетами, правда, это скорее редкость. Если поймают — оштрафуют прилично. Не убирать за своим питомцем здесь считается стыдным. Если увидят, нерадивого хозяина пожурят люди со стороны.

Тулячка Ольга Лазарева, сейчас живет в Дюссельдорфе:

– Не убрать за собакой в Германии — административное правонарушение. Вот основные постулаты закона:

Никогда не оставляйте собачий помет валяться.

Выбрасывайте мешки для собачьего мусора только вместе с бытовыми отходами или в общественные мусорные баки.

Никогда не выбрасывайте его в компост или в мусорное ведро для органических отходов.

Не позволяйте собакам испражняться на сельскохозяйственных угодьях.

В интересах окружающей среды используйте бумажные пакеты для собачьих отходов.

Как правило, муниципальные законы предусматривают, что владельцы собак должны убирать собачьи экскременты в общественных местах. Если вы этого не сделаете, вы совершите административное правонарушение и вам грозит штраф. Доход от собачьего налога не используется для удаления собачьих экскрементов.

Штраф в зависимости от земли – от 10 до 150 евро.

США. За собаками в городах убирают практически все. Такая культура, такое воспитание. Это связано, во-первых, с традицией поддерживать чистоту, во-вторых, с порядком: на чистой улице и мусорить не хочется. Штрафы за неубранные собачьи фекалии достигают 500 долларов.

Бельгия. Здесь в каждом парке стоят контейнеры, куда собаководы выбрасывают наполненные пакетики. На контейнерах – слоганы Elk kakje in een zakje («Каждая какашка знай свое место»). А штрафы вот такие:

где в туле есть площадки для выгула

Всего их в городе 17:

ул. Новомосковская, в районе дома 9;

ул. Курковая, в районе дома 11;

ул. Дульная, в районе дома 76 по ул. Пузакова;

ул. Ряжская, в районе дома 25 (со стороны лесоторговой базы);

ул. М. Жукова, в районе домов 6−8;

ул. Серебровская, в районе домов 18−20;

п. Косая Гора, ул. М. Горького, в районе домов 8−10;

ул. Калинина, территория березовой рощи;

ЦПКиО, в районе дома 98 по ул. Тульского Рабочего Полка;

ЦПКиО, в районе технических ворот со стороны ул. Первомайской;

ЦПКиО, в районе пляжной территории со стороны ул. Тульского Рабочего Полка;

Комсомольский парк, в районе дома 250, корп. 1 по ул. Комсомольской;

Комсомольский парк, в районе дома 191, корп. 3 по ул. Комсомольской;

Баташевский сад, за детским городком, по направлению к входу со стороны Веневского шоссе;

Пролетарский парк, на пересечении ул. Кутузова и ул. Новопарковой;

Пролетарский парк, при входе в парк со стороны ул. Глушанской;

Городской парк Рогожинский, в районе ЖК «Оружейная слобода», со стороны ул. Михеева.

Бонус для желающих показать позитивный пример: пользователи «Пикабу» нарисовали классные плакаты, которые можно повесить у себя в лифте или на доске объявлений. Для мотивации, так сказать:

Цветная версия инструкции.

Ч/б версия инструкции.

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